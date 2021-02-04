"ذا لانغام" هونغ كونغ... رحلة إلى حدائق لندن وغرفة شاي بعد الظهيرة الوردية

يدعو ذا لانغام، هونج كونج سكان هونغ كونغ لتجربة لندن في قلب تسيم شا تسوي من خلال عرض الإقامة الجديد "لمحة عن الإقامة في لندن".

سيتم تزويد الضيوف ببطاقة لانغام الوردية الخاصة بهم عند تسجيل الوصول، حيث سيتم نقلهم إلى أجواء لندن عند دخولهم الغرفتين المتميزتين بالطابع البريطاني، واللتين تحملان اسم "رحلة إلى حدائق لندن" و "غرفة شاي بعد الظهيرة الوردية".

قال مارسيل هولمان، المدير المنتدب لفندق ذا لانغام، هونغ كونغ: "بينما ينتظر العالم بفارغ الصبر فرصة السفر مرة أخرى، نريد سد الفجوة وإنشاء أماكن إقامة تمنح المقيمين في هونغ كونغ نافذة على إحدى وجهاتهم المفضلة".

وأضاف هولمان: "إن تراث لانغام البريطاني مستمد من افتتاح الفندق الرائد في لندن في عام 1865 ومستوحى من إرثنا، تم تصميم تجربة الإقامة هذه لنقل ضيوفنا إلى لندن دون اضطرارهم للسفر".

تم استيحاء غرفة "رحلة إلى حدائق لندن" من الحدائق الشهيرة المختلفة في لندن، تتيح هذه الغرفة للضيوف الاستمتاع بهدوء المنتزهات الطبيعية في لندن التي تحيط بها المروج العشبية مع إطلالة على المعالم الشهيرة وأفق لندن.

يمثل ذا لانغام، لندن أول فندق فخم في أوروبا قدّم شاي بعد الظهيرة لأول مرة عند افتتاحه. باعتباره تجربة بريطانية جوهرية، غالبًا ما يتم الاستمتاع برفاهية بعد الظهيرة وسط جلسات اجتماعية أو احتفال بين الأصدقاء والعائلات. تم تصميم "غرفة شاي بعد الظهيرة الوردية" وتزيينها باللون الوردي المميز للعلامة التجارية الفاخرة. كما تم تنسيقها خصيصًا للحصول على صور لا تُنسى ومحتوى إنستاغرام مميز، إذ تحتوي الغرفة على مجموعة شاي بعد الظهيرة مع الورود، جدار من الورود الورقية، أرجوحة داخلية وركن مظلة رومانسي مغطى بأضواء من وحي الخيال.

لاستكمال الإقامة البريطانية في ذا لانغام، هونج كونج، سيقدم كل من مطعم بالم كورت وذا فود غاليري في الفندق مأكولات بريطانية كلاسيكية من بينها الإفطار الإنجليزي التقليدي، السمك والبطاطس المقلية، فطيرة الراعي بلحم الخروف، النقانق والبطاطا المهروسة، وفطيرة ثمار البحر.

تبدأ الأسعار من 1148 دولار هونغ كونغ* لإقامة ليلة واحدة في غرفة سوبيريور مع إطلالة على الساحة (ترقية مجانية إلى غرفة ديلوكس)، بوفيه إفطار مجاني لشخصين وجلسة تصوير ذاتية الخدمة لمدة 30 دقيقة لشخصين في غرفتين بطابع بريطاني (لا تشمل المصوّر)؛ كما باستطاعة المقيمين الاستمتاع برصيد إضافي بقيمة 800 دولار هونغ كونغ لتناول الطعام بأسعار تبدأ من 1648 دولار هونغ كونغ*.

* تخضع جميع الأسعار لرسوم خدمة بنسبة 10٪

يرحب ذا لانغام، هونغ كونغ بالحجوزات من 15 يناير حتى 31 مارس 2021 وهي متاحة للإقامات بين 18 يناير و 31 مارس 2021. تفاصيل الحزمة: https://bit.ly/3oxygTs

نبذة عن لانغام، هونغ كونغ:

يجسد فندق لانغام، هونغ كونغ الأناقة الأوروبية الخالدة ويقع في قلب مدينة كولون النابضة بالحياة. يقع الفندق بجوار طريق كانتون في منطقة تسيم شا تسوي، وهو محاط بالمتاجر الرئيسية الفاخرة لأشهر ماركات المصممين في العالم وعلى بعد دقائق فقط من ستار فيري التاريخية مع ميناء فيكتوريا المتلألئ كخلفية له. يحتوي الفندق على 498 غرفة وجناحًا فاخرًا مزينًا بأرقى الأقمشة، أرضيات خشبية، سجاد منسوج يدويًا ومجهزة تجهيزًا كاملاً بأسرّة مبهجة، محطات إرساء آي هوم واتصال إنترنت لاسلكي واسع النطاق. تتراوح عوامل الجذب من مطعم تانغ كورت الكانتوني الأسطوري الحائز على ثلاث نجوم من ميشلان، شاي بعد الظهيرة البريطاني الخاص بلانغام في ردهة قاعة بالم كورت والكوكتيلات الحرفية في البار الحائز على جائزة من لندن والذي يحمل اسم أرتيزيان. يمكن للضيوف الاسترخاء في المسبح الموجود على السطح أو الاسترخاء في صالة نادي لانغام التي تقدم المقبلات والمرطبات طوال اليوم.

نبذة عن فنادق ومنتجعات لانغام

تجمع فنادق ومنتجعات لانغام بين الرقي العصري والفخامة التي لا تفقد رونقها مع مرور الزمن، فهي معروفة عالمياً بخدمتها المتفانية الاستثنائية، والمجموعات الفنية المعاصرة بالإضافة إلى مهارات الطهي العالية والحائزة على عدّة جوائز ولمساتها الوردية المميزة. ومن وحي إرث العلامة البريطاني المميّز الذي طبع افتتاح الفندق الرئيسي في لندن عام 1865، ما زالت لانغام تحافظ على هذا الإرث بتقديم تجارب استثنائية وممتعة في لندن، نيويورك، بوسطن، شيكاغو، لوس أنجلوس، سيدني، ملبورن، هونغ كونغ، شنغهاي، شنجن، وغوانزو، وخفي، وهايكو، ونينغبو، وهاينينغ وشيامن. لمزيد من المعلومات حول العلامة، الرجاء زيارة LanghamHotels.com، ومتابعة فنادق ومنتجعات لانغام على إنستجرام (@langhamhotels) وفيسبوك (@thelanghamhotels) وتويتر (@thelanghamhotel).

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