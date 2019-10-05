ذرة بالبارميزان وزبدة الثوم

من السهل تحضير الأطباق الجانبية للحفلات العائلية، هذا الطبق مناسب لفصل الخريف وكل ما تحتاجين لإعداده هو الذرة:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة. زبدة

1 كيس من الذرة المجمدة

3 ملاعق كبيرة. جبنة الكريمة

¾ كوب خليط الاجبان أو بارميزان مبشور

¾ ملعقة شاي من مسحوق الثوم

ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة:

تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وتذوب الزبدة.

بمجرد ذوبان الزبدة، تضاف كل الذرة المجمدة إلى المقلاة. ويقلب المزيج حتى تغلف جيدا. هذا يستغرق حوالي 5 دقائق.

تضاف جبنة الكريما وتحرك حتى الذوبان.

تضاف كمية الجبن ومسحوق الثوم.

بمجرد ذوبان الجبنة ، ترفع عن النار وتتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.

يمكنك إضافة القليل من الحليب اذا كنت لا تحب مذاق الجبن القوي.