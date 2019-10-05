ذرة بالبارميزان وزبدة الثوم

من السهل تحضير الأطباق الجانبية للحفلات العائلية، هذا الطبق مناسب لفصل الخريف وكل ما تحتاجين لإعداده هو الذرة:
المكونات:
3 ملاعق كبيرة. زبدة
1 كيس من الذرة المجمدة
3 ملاعق كبيرة. جبنة الكريمة
¾ كوب خليط الاجبان أو بارميزان مبشور
¾ ملعقة شاي من مسحوق الثوم
ملح وفلفل حسب الرغبة
الطريقة:
تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وتذوب الزبدة.
بمجرد ذوبان الزبدة، تضاف كل الذرة المجمدة إلى المقلاة. ويقلب المزيج حتى تغلف جيدا. هذا يستغرق حوالي 5 دقائق.
تضاف جبنة الكريما وتحرك حتى الذوبان.
تضاف كمية الجبن ومسحوق الثوم.
بمجرد ذوبان الجبنة ، ترفع عن النار وتتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.
يمكنك إضافة القليل من الحليب اذا كنت لا تحب مذاق الجبن القوي.
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