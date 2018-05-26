ما هو تفسير رؤية المال في المنام؟

رؤية أو ربح المال في حلمك يشير إلى أن النجاح والازدهار في متناول يدك. يمثل المال الثقة أو القيمة الذاتية أو النجاح أو القيم. لديك الكثير من الإيمان بنفسك. من جهة أخرى يشير الحلم بالمال إلى مواقفك من الحب ومسائل القلب. إنه رمز شائع للجنس والقوة. العثور على المال بشكل خاص، يشير إلى سعيك من أجل الحب أو من أجل السلطة.

الحلم بأنك تخسر المال يوحي بأنك تفتقر إلى الطموح والقوة واحترام الذات. أنت تعاني من التعاسة والنكسات في حياة اليقظه. قد تشعر أيضًا بالضعف والهشاشة والخروج عن السيطرة في حياتك. إعطاء أو إنفاق المال في حلمك هو مماثل لإعطاء الحب. انت تبحث عن الحب. اما رؤية الآخرين يتبرعون بالمال فيوحي بأنك تشعر بأنك مهمل أو متجاهل. شخص ما لا يظهر عاطفة كافية اتجاهك. إذا كنت تختبئ أو تكدس المال ، فهذا يدل على عدم الأمان أو الأنانية.