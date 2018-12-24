اصنعيه بنفسك: طريقة رائعة للتخلص من رائحة الأقدام الكريهة

إذا كنت أو أحد افراد عائلتك تعاني من رائحة الاقدام الكريهة، فهناك شيئان يجب التعامل معهما لحل المشكلة العرق والبكتيريا. أولاً، العرق وحده لا يسبب رائحة الأقدام الكريهة ، ولكنه يشكل بيئة رطبة للبكتيريا التي تعيش على الجلد.

العرق عديم الرائحة، بالنسبة للجزء الأكبر، باستثناء النوع الذي يأتي من الغدد في منطقة الأعضاء التناسلية والإبط. هناك أحماض أمينية وبروتينات في الغدد العرقية، التي تعرف باسمapocrine glands ، التي تغذي البكتيريا، وتعطيها تلك الرائحة. حيث تطلق البكتيريا الموجودة على قدميك نوعًا من الغازات، وهو مصدر رائحة القدم الكريهة. ولعل الحفاظ على الاقدام نظيفة وجافة طوال الوقت، قول أسهل من فعل.

في هذا المقال نقدم لك الحل السريع للتخلص من الرائحة الكريهة:

منقوع الخل

المقادير:

5-8 أكواب من الماء الدافئ

½ كوب من خل التفاح

حوض بلاستيكي

الطريقة:

يملئ الحوض بحوالي 5-8 أكواب من الماء الدافئ ويضاف خل التفاح اليه.

تغمر الاقدام وتنقع لمدة 15 دقيقة على الأقل مرتين في اليوم.

تجفف الاقدام تماما وتشطف بالماء البارد بعد ذلك.

منقوع ملح الإبسوم

يحافظ ملح الإبسوم على إبطال الرائحة ، وكمكافأة ، يساعد على تهدئة القدمين.

المقادير:

8 أكواب من الماء الدافئ

½ كوب من ملح ابسوم

حوض بلاستيكي

الطريقة:

يحل ½ كوب من ملح ابسوم في 8 أكواب من الماء الدافئ.

تنقع الاقدام لمدة 30 دقيقة 1-2 مرات يوميا. تجفف جيدا بعد ذلك.