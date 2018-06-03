ما هو رجيم البروتين؟

يحتوي رجيم البروتين على كمياتٍ أقل من الكربوهيدرات والدهون

يحتاج الإنسان المتوسط في العادة إلى 0.7 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من الوزن، ولكن تعتمد هذه الكمية على عدة عوامل كنشاطك وكمية العضلات في الجسم وغيرها الكثير، ولذلك قد يحتاج الإنسان في عددٍ من الحالات إلى كميةٍ أكبر من البروتين كالحمل والنمو في مرحلة الطفولة والمرض والبناء العضلات والتمرينات القاسية، كما أنّ العلماء يعتقدون أنّ الوزن الزائد الذي يعاني منه الناس في هذه الأيام يرجع إلى الاستهلاك الكبير من الكربوهيدرات على وجه التحديد، ولذلك أصبح رجيم البروتين والذي يحتوي على كميةٍ قليلةٍ من الكربوهيدرات شائعاً بشكلٍ كبيرٍ بين الناس في الوقت الحالي.

يحتوي رجيم البروتين كما يدلّ اسمه على كميةٍ كبيرةٍ من البروتين مع كمياتٍ أقل بكثير من الكربوهيدرات والدهون، فيسمح لك هذا الرجيم بتناول كمياتٍ غير محدودةٍ من البيض واللحوم والأسماك ومعظم أنواع الأجبان التي لا تحتوي على الدهون والكربوهيدرات، كالجبنة البيضاء، بينما يقلل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات كالأرز وغيرها، فقد يتناول الشخص على الإفطار البيض بشكلٍ رئيسيٍ مع الجبنة، واللحم أو السمك أو العجة على الغداء، وأمّا على العشاء فيتناول الأسماك أو اللحوم مع الخضار.

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