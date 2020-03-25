رجيم العصير الأخضر 3 أيام للتخلص من سموم الجسم

العصير الأخضر هو نظام غذائي نباتي غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية، يعمل العصير الأخضر على التخلص من دهون وسموم الجسم. ويساعد على التقليل من الشهية وإعطاء إحساس بالشبع لمدة طويلة.

فوائد العصير الأخضر:

يقلل من الشهية ويعطي إحساس بالشبع ويخفض نسبة تراكم الدهون في الجسم.

مفيد للجهاز الهضمي ويسهل من امتصاص المواد الغذائية. يساعد على العلاج من: التهاب المفاصل، الأنيميا ، نقص كريات الدم الحمراء، تنظيف الكليتين وغيرها من الأمراض

المشروب الأول:

المكونات:

السبانخ

نصف حبة خيار

الزنجبيل

نصف ليمونة

الخس

نصف تفاحة

أوراق الملفوف

أوراق البقدونس

الطريقة:

نقوم بإضافة كل مكونات العصير في خلاط كهربائي مع كوبين من الماء، ونقوم بالخلط إلى أن يصبح الخليط عصيراً أخضر ممزوج جيداً.

نأخذ نصف كوب ماء دافئ جانباً ونضيف له عصير الليمون ونشربه، ثم بعد نصف ساعة نقوم بشرب كوب من العصير الأخضر.

يشرب هذا العصير قبل كل وجبة يومياً وستلاحظين الفرق في وزنك.

المشروب الثاني :

المكونات:

عصير الليمون

برتقالتين

حبتين من الاجاص

تفاحتين من النوع الأخضر

3 حبات كيوي

موزة

زهرة البروكلي

نصف كوب سبانخ

4 أكواب من الماء

الطريقة:

خلط جميع المكونات في خلاط كهربائي حتى يصبح العصير أخضر ممزوج جيداً، ويتم شرب كوب من هذا العصير قبل وجبة الفطور، الغذاء وكوبين أثناء العشاء مع تفادي أكل أنواع أخرى من الفواكه التي تحتوي على سكريات عالية.

المشروب الثالث :

المكونات:

تفاحة

أوراق النعناع

عصير الليمون

كأس ماء

مكعبات الثلج

الطريقة:

نقوم بإضافة كل مكونات العصير في الخلاط الكهربائي نخلط جيداً حتى نحصل على عصير ممزوج جيداً. يتم شرب هذا العصير قبل كل وجبة 3 مرات على الأقل، يساعد هذا المشروب على حرق ما يقارب 600 سعرات حرارية يومياً.