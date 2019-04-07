رجيم الفشار لإنقاص الوزن

لا تستغربون نحن دائماً نبتعد عن الفشار أثناء الرجيم لأننا نظن أنه عالي السعرات الحراريه وهو على العكسِ تماماً منخفض السعرات الحراريه ومن المأكولات التي تحسس بالشبع، ومن فوائد الفشار أنه يحفظ التوازن العضوي والنفسي للإنسان ويتفوق على القهوه في تنبيه المخ ويجلب الإحساس بالسعاده والبهجه دون أي آثار جانبيه.

وأيضاً الفشار يحتوي على المجموعه الكامله من فيتامين "ب" المركب وهي من أهم العناصر الغذائية لسلامة الموصلات العصبيه في المخ والجهاز العصبي في كل الجسم وأشارت الدراسة أيضاً أن الفشار يحتوي على كمية من البروتين والأحماض الأمينية اللازمة لتجدد الخلايا الداخليه لجسم الإنسان وخاصة خلايا المخ بالإضافه إلى فيتامينات "أ، و ، ك " اللازمة لصحة وسلامة الإنسان.

كما ينصح خبراء التغذية بأكل الفشار فهو من الأطعمة التي لها شكل غير منتظم لتملأ البطن وتحس بالشبع وتخدع المخ لأنه لن يحس بالجوع وبذلك لن يتمسك بالشحوم كما هو الحال في أي رجيم وهذا بسبب أن الأطعمة ذات الشكل الغير منتظم تحسس المخ أنه تناول وجبه كبيرة وكمية كافيه من الطعام والفشار منخفض السعرات الحرارية والمطلوب في الرجيم هو رفع البروتينات وإقلال الكربوهيدرات

الرجيم :

أكل وجبتين إلى ثلاث وجبات من الفشار بالإضافة إلى سفن آب دايت عدد 2 إلى 3 لمدة أسبوع وينزل الوزن من 3 إلى 4 كيلو.

ملاحظة هامة:

يراعي في هذا الرجيم استخدام الفشار المصنع في المنزل بدون زيت قليل الملح أو الإستغناء عن الملح نهائياً وانصحكم باستخدام المايكرويف في إعداد الفشار بدون زيت المعلومات الغذائية عن الفشار: لكل كوبين فشار بدون زيت 80 سعره حرارية.