مع قرب عيد الأضحى يرغب الكثير من السيدات من التخلص من الوزن الزائد بسرعة للإستمتاع بلبس العيد وللتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ويعتمد الريجيم بشكل أساسي على البروتينات مع الإقلال من النشويات والسكريات ،ومع إتباع الريجيم يمكنك انقاص الوزن 5 كيلوجرام خلال ثلاث أيام .

اليوم الأول:

الإفطار:

كوب من القهوة أو الشاى مع الحليب منزوع الدسم + ثمرة جريب فروت

الغذاء:

علبة تونة بدون زيت مع رغيف سن او 2 شريحة توست

العشاء:

شريحة من اللحم المشوى او ربع دجاجة مشوية بدون الدهن + طبق سلطة خضراء + ثمرة من الفاكهة

اليوم الثانى:

الإفطار:

بيضة مسلوقة مع شريحة من التوست مع إصبع موز

الغذاء:

شريحتين من التوست مع ثلاث ملاعق جبنة قريش

العشاء:

ثمرتين من الفاكهة مع كوب من الزبادى

اليوم الثالث:

الإفطار:

قطعة جبن قريش + نصف رغيف سن او 2 توست + تفاحة

الغذاء:

علبة تونة بدون زيت + سلطة خضراء

العشاء:

بيضة مسلوقة +ثمرة من الفاكهة + كوب زبادى.

رجيم تخسيس الوزن السريع في أسبوع ما قبل عيد الأضحى:

1- اشربي 3 لتر من الماء يوميًا ، أظهرت أخر الدراسات أن شرب 2 كأس من الماء البارد يرفع سرعة الهضم بنسبة 40% لمدة 20 دقيقة.

2- امتنعي عن الوجبات السريعة، كونها مليئة بالدهون والزيوت والسكريات.

3- امتنعي عن الكربوهيدرات البيضاء، وهذا يشمل الأرزوالخبز والمعكرونة والكعك والمعجنات، واستبيليها بكميات محددة من خبر النخالة.

4- تناولي الخضروات والفواكة التي تحتوي على سعرات حرارية سلبية لأنها تأخذ الكثير من الطاقة في عملية هضمها فتحرق المزيد من السعرات ون الخضروات والواكة ذات السعرات السلبية الملفوف والقرنبيطوالهيلوين والجزروالشمندر والعنب والجريبفروت والفروالة والليمون.

5- انتقي البروتينات الخفية، ابتعدي عن تناول لحم البقر والخروف وتناولي اللحوم البيضاء مثل السمك والدجاج.

6- مارسي الرياضة، قد تكون رياضة المشي هي الأنسب، خصصي نصف ساعة يوميا للمشي واستعيني بأحد صديقاتك أو أفراد عائلتك لتتشجعي أكثر.

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