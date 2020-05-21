رجيم جنيفر لوبيز السحري للرشاقة

يحتل النظام الغذائي صدارة أولويات النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز المعروفة برشاقتها وقوامها الممشوق، رغم تخطيها الخمسين، وهو ما أثار تساؤلات بشأن سر تلك الرشاقة والمظهر الشبابي باستمرار طيلة هذه السنين.

في مقابلة مع مجلة "يو إس ويكلي" الأمريكية، كشف كلفن فرنانديز الطاهي الشخصي للنجم الأمريكية المعروفة اختصارا بـ جي لو وخطيبها اليكس رودريغيز ، كيف أعدت المغنية جسدها من خلالف الوجبات خلال الفترة التي سبقت تقديم عرض نصف نهائي Super Bowl.

وبحسب ما جاء في " موقع حلوة" يقول فرنانديز لويكلي "أحد تلك الأشياء أنها كانت تأكل تقريبا نفس الشيء كل يوم واحد، وكان عبارة عن كربوهيدرات بسيطة معقدة وأنواع مختلفة من الكربوهيدرات في الإفطار والغداء والعشاء".

وتابع "لم يسبق لي أن تناولت خضروات في الفطور من قبل، لكن هذه المرأة كانت قادرة على أن تمزج بياض البيض بالخضروات بثلاث طرق مختلفة كل يوم وتتناوله، كما أنها كانت حريصة على عدم خلط الطعام بين الأطباق، وكثرة تنوعها".

ويشير الشيف الشهير أن النهج الجديد الذي تتبعه لوبيز مع نفسها وعائلتها قد أثمر عن إطلالات محببة كسبت قلوب الجميع، وأوضح فرنانديز أيضاً أن المراة البالغة من العمر 50 عامًا تتمتع بإرادة قوية بشكل ملحوظ، وذلك بعد مخالطته لها فترة كبيرة.

ويقول عن قدرتها التي لمسها بنفسه "إنها تعمل بكل جد ونشاط. وعندما تضع تفكيرها في شيء ما ، فإنه تكون قادرة على إنجازه وتحقيقه، عندما تريد شيئًا صحيًا ، ستلتزم به."

ومع ذلك ، فقد كشف فرنانديز أن لوبيز تنجذب إلى الحلويات التي يعدها لبقية العائلة. وقال للمجلة "إنها شديدة الانضباط" ووصف نظامها الغذائي بأنه "مكثف".

في السابق، شارك فرنانديز أيضًا محتويات ثلاجة عائلة لوبيز ورودريغيز، والتي اشتملت على الماء الفوار والبيض والفواكه والخضروات - خاصة السبانخ والخيار والكرفس ، حتى يتمكن الثنائي من بدء يومهما بعصير أخضر. والكثير من لحم الديك الرومي أيضاً.

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