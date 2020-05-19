رجيم عيد الفطر 2020...إخسري 5 كيلو

بدأ العد التنازلي لعيد الفطر، حيث الكثير من النساء ترغبن في التخلص من الوزن الزائد بسرعة كبيرة للاستمتاع بلبس العيد وللتخلص من الكيلوجرامات الزائدة والحفاظ على على رشاقتها وجمال جسمها، ويعتمد الريجيم بشكل أساسي على البروتينات بالإضافة إلى الإقلال من النشويات والسكريات وممارسة بعض من الرياضة قد تكون رياضة المشي هي الأنسب، خصصي نصف ساعة يوميًا للمشي واستعيني بأحد صديقاتك أو أفراد عائلتك لتتشجعي أكثر.

ومع اتباع هذا الريجيم يمكنك، إنقاص الوزن 5 كيلوجرامات خلال ثلاث أيام فقط:

عند الاستيقاظ:

حبة تمر على الريق أو 3 حبات "حسب الرغبة"

2 كوب ماء مع نصف ليمونة إذا رغبتِ

الإفطار:

1 كوب من الشاي أو القهوة + 4/1 كوب لبن خالي الدسم أو 2 ملعقة كريمر

+ 1 كعكة أو 2 بيتى فور

أو2 توست +1 جبنة + ملعقة مربى (باقي أيام الأسبوع بعد العيد)

السناك: (بعد ساعتين)

1 فاكهة

الغذاء:

قطعة بروتين مشوي أي نوع في حجم 120 جرام (نصف كف اليد)

+ سلطة + خضار

السناك: (بعد ساعتين)

كوب من الليمون أو الجيلي السادة

السناك: (بعد ساعتين)

كوب من الزبادي خالي الدسم

العشاء:

بيضة أو تونة أو 2 لانشون فراخ

أو 3 ملاعق جبنة فيتا لايت + سلطة خضراء.

تعرّف على الأطعمة التي تسبب جفاف الفم في رمضان

تناولي هذه الأطعمة الغنية بفيتامين ب