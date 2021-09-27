رجيم سرطان الثدي 2021، يوجد هناك قائمة من الأغذية تحارب سرطان الثدي ومن هذه الأغذية الخضروات والفاكهة الملونة، والأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، وأيضاَ منتجات الألبان قليلة الدسم، والمنتجات التى تحتوي على فول الصويا، والأطعمة الغنية بفيتامين "د"، والأطعمة التى تحتوى على التوابل التى لها خاصية مضادة للألتهابات.

كم سنة تعيش مريضة سرطان الثدي؟

تعيش مريضة سرطان الثدي إن 90% من المريضات المصابات بسرطان الثدي يعشن 5 سنوات على الأقل، و84% يعشن 10 سنوات، و80% منهن يعشن 15 سنة، وذلك بغض النظر عن مرحلة الورم وبغض النظر عن طريقة علاج السرطان.

جدول غذائي لمرضى السرطان

تناول كميات أقل من الملح وتجنب المواد الحافظة.

تقليل تناول الكحول.

تناول المزيد من الأغذية النباتية مثل الحبوب والخضراوات والفواكه والبقوليات.

تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنَّعة.

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية والمشروبات سكرية.

أخطر أنواع سرطان الثدي

يعد سرطان الثدي أحد أخطر أنواع السرطانات التي تصيب النساء، حيث يقضي سنويا على حياة 521 ألف امرأة.

وهناك ثلاثة أنواع منه:

مستقبلات هرمون الإستروجين الإيجابية (ER-الإيجابية)

HER2 الإيجابية

السرطان الثلاثي السلبي وهو الأخطر والأصعب في العلاج.

هل يمكن الشفاء تمامًا من سرطان الثدي؟

يمكن أن يمر مريض سرطان الثدي بأربع مراحل مرضية تبدأ من المرض الموضعي إلى مرحلة الانتشار في الأعضاء الأخرى البعيدة، ويمكن أن تصل نسبة الشفاء في بداية الإصابة واكتشافها مبكراً إلى 100%.

أما المرحلة الثانية فيكون معدل حالات الشفاء 80٪، ويجب الانتباه إلى أن القضاء على أورام الثدي الخبيثة لا يمكن أن تدوم مدى الحياة، حيث إن الخلايا السرطانية قادرة أن تعود مرة أخرى لتهاجم جسم نفس المريضة ونفس المكان خلال السنوات الخمس الأولى بعد العلاج، لذا نشدد على ضرورة المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج وعمل كافة الفحوص والتحاليل اللازمة.

يختلف علاج سرطان الثدي بحسب عمر وحالة المصاب الصحية، ومدى انتشار الخلايا السرطانية في الجسم، وعادة ما تكون الجراحة ضرورية في المراحل الأولى، ويتبع ذلك جلسات الأدوية الكيميائية الذي يتم إعطاؤها للمريض عند الشك في انتشار المرض خارج الثدي، وفى بعض الحالات يمكن استخدام العلاج الإشعاعي في المناطق التي يمكن أن يستهدفها السرطان، كما يساهم العلاج الهرموني أيضاً في الشفاء.

الأكل الذي يقي من سرطان الثدي

السبانخ

الشاي الأخضر

الجوز

التفاح

الرمان

التوت

عصير البروكلي

عصير الطماطم

الثوم

الزنجبيل

نصائح لمرضى سرطان الثدي

الابتعاد عن الكحوليات لأنه كلما زاد تناول الكحول، ارتفع خطر الإصابة بسرطان الثدي.

المحافظة على وزن صحي لأنه إذا كنت تتمتعين حاليًا بوزن صحي، فحاولي الحفاظ عليه.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

الرضاعة الطبيعية.

الحد من العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث.

كم يستغرق علاج سرطان الثدي؟

يتم إعطاء العلاج الكيماوي المساعد والإبتدائي المساعد لمدة تتراوح ما بين 3-6 أشهر، أما في حالة سرطان الثدي المتقدم فتعتمد مدة العلاج على مدى نجاحه والاثار الجانبية التي تعاني منها المريضة.

هل البيض مفيد لمرضى السرطان؟

إن تناول كميات كبيرة من البيض قد يترافق مع زيادة خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الجهاز الهضمي العلوي وسرطان المبيض وعدم وجود ارتباط بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان الدماغ وسرطان المثانة وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين.

وقد تكون الارتباطات الإيجابية الموجودة بين أنواع السرطان مثل سرطان المبيض والبروستاتا واستهلاك البيض لأن هذه الدراسات ربما لم تتكيف مع العديد من عوامل الخطر الأخرى مثل زيادة الوزن وأنماط الحياة.

يمكننا الحد من تناول البيض المقلي قد يكون تناول بيضة بدلاً من اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات السكرية والحبوب المصقولة أكثر صحة.

كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدي