تعرفوا على رجيم قبل عيد الأضحى

تناولي الخضروات والفواكة التي تحتوي على سعرات حرارية سلبية

كيف تخسرين 9 كيلو في أسبوعين؟

من الصعب أن نخسر مثل هذا الوزن في وقت قصير إلا أننا سنقدم لك بعض النصائح الصحية التي ستساعدك في تحقيق هدفك:

في البداية غيري نظام غذائك

1- اشربي 3 لتر من الماء يوميا ، أظهرت أخر الدراسات أن شرب 2 كأس من الماء البارد يرفع سرعة الهضم بنسبة 40% لمدة 20 دقيقة

2- امتنعي عن الوجبات السريعة، كونها مليئة بالدهون والزيوت والسكريات،

3- امتنعي عن الكربوهيدرات البيضاء، وهذا يشمل الأرزوالخبز والمعكرونة والكعك والمعجنات، واستبيليها بكميات محددة من خبر النخالة

4- تناولي الخضروات والفواكة التي تحتوي على سعرات حرارية سلبية لأنها تأخذ الكثير من الطاقة في عملية هضمها فتحرق المزيد من السعرات ون الخضروات والواكة ذات السعرات السلبية الملفوف والقرنبيط والهيلوين والجزروالشمندر والعنب والجريبفروت والفروالة والليمون.

5- انتقي البروتينات الخفية، ابتعدي عن تناول لحم البقر والخروف وتناولي اللحوم البيضاء مثل السمك والدجاج.

6- مارسي الرياضة، قد تكون رياضة المشي هي الأنسب، خصصي نصف ساعة يوميا للمشي واستعيني بأحد صديقاتك أو أفراد عائلتك لتتشجعي أكثر.

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