رجيم هوبكنز… لخسارة 5 كيلوجرامات في أسبوع واحد!

خسارة الوزن والوصول الى الرشاقة المطلوبة والقوام المتناسق يبقى حلم صعب المنال للكثيرين، بسبب الفشل في إتباع حميات غذائية نظراً لقسوتها وإفتقادها للعناصر الغذائية الضرورية للجسم.

أهداف رجيم هوبكنز:

إن أسبوع واحد فقط من تناول الطعام الصحي البعيد عن الأكلات السريعة والأطعمة المعلبة كفيل بمساعدة الجسم في التخلص من السموم الضارة.

ورجيم هوبكنز أعدّ خصيصاً للتخلص من الوزن الزائد بمقدار حوالي 5 إلى 7 كيلوجرامات في الأسبوع الواحد، علماً أنه خالٍ من أي آثار جانبية لأنه يعتمد على الفواكه والخضار وشرب كميات كافية من الماء مع الابتعاد عن الزيوت.

وهذا الرجيم لا يتخلص من الوزن الزائد فقط، بل هو يحسن المزاج والصحة النفسية، وذلك بعيداً عن أكل المعلبات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية التي تعدّ من أكثر العناصر التي تشكّل تهديداً لصحة الإنسان.

برنامج رجيم هوبكنز

اليوم الأول: من المسموح تناول جميع أنواع الفواكه ما عدا الموز، إلا أنه ينصح بتناول كمية من البطيخ الأحمر لتكون نسبة نقصان الوزن في اليوم الأول هي الأكبر.

اليوم الثاني: يمكن تناول الخضروات سواء المطبوخة أو غير المطبوخة بكمية غير محددة، إلا أنه يفضل الابتعاد عن الزيوت والسمن عند طبخ الخضار. ومن الممكن تناول ثمرة بطاطا واحدة كبيرة مسلوقة على الإفطار.

اليوم الثالث: خلال هذا اليوم، يُسمح بجمع الخضار والفواكه بأي كمية، إلا أنه يُمنع تناول البطاطا والموز.

اليوم الرابع: يجب تناول فقط الموز والحليب، علماً أنه يمكن تناول ما يقارب 8 موزات كحدّ أقصى مع 3 أكواب حليب طازج ويفضل أن يكون قليل الدسم. كما يمكن الحصول على حصة واحدة من شوربة الخضار المسلوقة بدون بهارات.

اليوم الخامس: يمكن تناول كوب واحد من الأرز البني مع 6 حبات من الطماطم، ولكن من الضروري جداً شرب 12 كوبا من الماء لتنظيف الجسم من حمض اليوريك.

اليوم السادس: خلال هذا اليوم تناولي أي كمية من الخضار، مع كوب واحد من الأرز البني.

اليوم السابع: يتكون طعامكِ في هذا اليوم من كوب واحد من الأرز البني مع عصائر الفواكه وكافة الخضروات وفق رغبتك.

نصائح لنجاح رجيم هوبكنز :

لنجاح هذه الحمية الغذائية، من الضروري إتباع هذه الإرشادات:

شرب 10 أكواب من الماء يومياً.

من الممكن خلال هذا الرجيم شرب القهوة من غير الحليب أو السكر.

لا يجب شرب عصائر الفواكه قبل اليوم السابع من هذا الرجيم.

من الممكن اتباع هذا الرجيم عدة مرات، إلا أنه يفضل أخذ 3 أيام استراحة بعد الانتهاء منه.