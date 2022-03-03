شهر شعبان شهر ترفع به الأعمال الذي جاءنا بين رجب ورمضان، ثلاثة ضيوف جميلة يأتون إلينا في كل عام، ثلاثة ضيوف كريمة يعم فيها الخير والسلام.

من فوائد شهر شعبان أن الأعمال ترفع إلى الرحمن جلّ وعلا، يجب فيه أن تخشع ولنا في ذلك أسوةً فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم.

أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال غلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

شهر شعبان يغفل الكثيرون عنه ويظنون أنه مثل أي شهر فكل الشهور لها فضائلها، لكن في شهر شعبان له فضائل خاصة اختص الله بها، ففي فضيلة رفع الأعمال تحدثنا عنها: رفع الأعمال على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى تمثل الرفع اليومي ويكون ذلك في صلاة الصبح وكذلك صلاة العصر وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسالهم وهو أعلم بهم: كيف تركتهم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.

الدرجة الثانية تمثل الرفع الأسبوعي ويكون خلال يوم الخميس باعتباره ليلة الجمعة، وذلك لما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسنن عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا تقبل عمل قاطع الرحم.

أما الدرجة الأخيرة وهي الثالثة يكون رفع سنوي ويكون في شهر شعبان.

رسائل تهنئة بحلول شهر شعبان 2022

شهر شعبان خير على الجميع.

كل عام وأنتم بخير آتي علينا شهر كريم.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر ووفقنا لما تحب وما ترضي.

أسال الله العظيم أن يجعل هذا الشهر عليك من أجمل شهور السنة.

كل سنة وأنت طيب يا غالي أهنئك بقدوم شعبان وننتظر شهر رمضان سوياً.

جاء شعبان ليحمل لنا الخير والبركات ويقربنا من شهر الخير والبركات.

اللهم اغفر لنا ما تقدم لنا من ذنوب وما تأخر منها ووفقنا في هذا الشهر.

دعاء شهر شعبان