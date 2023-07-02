هل تبحث عن المزيد من الرسائل لاستقبال السنة الهجرية الجديدة 1445، حيث توجد مجموعة من الرسائل ت للسنة الجديدة، واقتراحات لإرسالها لكل من حولك سواء كنت تعايد والديك، أو أصدقائك المقربين أو زملائك في العمل، و﻿أيام قليلة تفصلنها عن بدء السنة الهجرية الججديدة 1445 تعتبر مناسبة دينية عظيمة لجميع المسلمين حول العالم، وفيما يلي نقدم لكم رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة 1445:

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة 1445

كل عام وأنتم بألف ألف خير.

أتمنى لك سنة هجرية جديدة متألقة.

سنة هجرية جديدة نتمناها لكم.

اللهم في هذا عام 1445 هجري وفق أصدقائي لما تحبه وترضاه من صالح الأعمال وبلغني وإياهم الأيام الفضيله فيه.

من الله علي إذ بلغني رأس السنة الهجرية 1445 وأنا برفقتكم يا أغلى الناس على القلب كل عام وأنتم بألف ألف خير.

أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، عامًا جديدًا جميلًا أسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.

أختص بهذه الرسالة والتهنئة بحلول رأس السنة الهجرية أحب الناس على قلبي من الأهل الأكارم والأصدقاء الأفاضل الذين يشكلون معنى الفرح في حياتي.

كل عام وأنتم بألف ألف خير أحبائي فقد حلت رأس السنة الهجرية التي أرجو لكم فيها الصلاح والفلاح والنجاح.

عبارات عن راس السنة الهجرية 1445

أسأل الله العلي العظيم أن ينزل الفرح والسعادة على قلوبكم ونحن نستقبل عامنا الهجري الجديد هذا يا أعز الناس.

إلى العائلة والأصدقاء الذين أحبهم بقدر لا يعلمه إلا الله، كل عام وأنتم بخير أنتم وذويكم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445.

عام هجري جديد 1445 هجري يحل علينا فكل عام وأنتم وأحبابكم بخير وصحة وود وأمل وسعادة لا تعد ولا تحصى.

اللهم ها قد ودعنا عامًا فتقبل منا صالح أعمالنا فيه، ونستقبل عامًا جديدًا فيسر لنا سبل الطاعات والتقرب إليك يا رحيم.

أستشعر بالفرح والبهجة وأنا أستقبل هذا العام الهجري الجديد وأنتم برفقتي أحبتي فكل عام وأنتم بألف وألف خير.

تهاني رأس السنة الهجرية1445

يا بلدي الغالي الرائع دمت لنا الحب والعز والشموخ في كل الأعوام، حفظك الله من كل مكروه.

المحبة هي ليس بالكلمات فقط، بل بالشعور بها، لذلك تعجز كلماتي عن وصفكم يا أصدقائي الغاليين.

من تهاني رأس السنة الهجرية 1445 هجري ننشر التهاني والأماني، ونقول لكل الناس الله يهنيكم ومن رزقه الواسع يعطيكم حتى يرضيكم.

يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "الخير في أمتي إلى يوم الدين" يا خير أمة على هذه الأرض، كل عام وأنتم الخير يا أحباب.

أمي حبيبتي وجنتي، بحب أقول لك في هذه المناسبة السعيدة أنني أحبك.

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 1445

اللهم إنا نسألك خير هذه السنة الهجرية ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.

اللهم إنى أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لى إلى التوبة من بعد جرأتى على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى وأستغفرك اللهم فأغفر لى ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ، وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالِاسْتِجَابَةِ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ، وَلَا تَكْذِبُ عَهْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا، وَيَسِّرْهُ لَنَا، وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَيْءٍ فَكَرِّهْهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ، وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا.

اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهَلْ الفجر وأهَلْ القرآن وحملته وأهَلْ قيام الليل وأهَلْ عليين واكرمنّا في هذا العام الهجري وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه… اللهم يارب سبب الأسباب لتقضي عنا الدين وتغنينا من الفقر وتعطينا سؤلنا في الدارين.

اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفي غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.