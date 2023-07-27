هل تبحث عن المزيد من الرسائل تهنئة للواتس بيوم عاشوراء 1145، حيث توجد مجموعة من الرسائل لهذا اليوم العظيم والمبارك، واقتراحات لإرسالها لكل من حولك سواء كنت تعايد والديك، أو أصدقائك أو من تحب، حيث يمكنك الاختيار فيما بينهم وإرسالها على الواتس آب:

رسائل تهنئة للواتس بيوم عاشوراء

من أجمل رسائل تهنئة للواتس بيوم عاشوراء أهنئكم بقرب حلول يوم عاشوراء أفاض الله عليكم نسائم خيره وبركاته ويسر لكم فيه سبل طاعته ومرضاته.

أرق التهاني وأجمل الأمنيات بقرب حلول يوم عاشوراء الذي بدأت تهل علينا نسائمه وبشائره، جعل الله يوم فخر ونصر ومغفرة.

أهنئ العالم الإسلامي بيوم عاشوراء جعلنا الله وإياكم من عتقائه وأعاده علينا وعليكم مرات عديدة وسنوات مديدة.

نهنئكم بقرب حلول يوم عاشوراء العظيم يوم الرحمه والمغفره اللهم لا تجعله ينقضي إلا وقد غفرت لي ولأحبتي.

أهديكم أجمل الورود والرياحين بمناسبة قرب حلول يوم عاشوراء أعاده الله عليكم بالخير والصحه والبركه.

تقربوا إلى الله بصيام يوم عاشوراء هذا اليوم المبارك الفضيل أُسوة برسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

افضل ما يقال في يوم عاشوراء

كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم عاشوراء.

بمناسبة عاشوراء، أتمنى لكم أن تتحقق أمنياتكم وتحقيق أهدافكم. كل عام وأنتم بخير.

يوم عاشوراء فرصة لتجديد العهد مع الله والاقتداء بقدوة الإمام الحسين أتمنى لكم صياماً مقبولاً ونجاحاً في الدنيا والآخرة.

عسى أن يحمل يوم عاشوراء لكم البركة والرحمة، وأن يكون بداية لفصل جديد من النجاحات والتحقيقات.

في ظل ظروف العالم الحالية، نسأل الله أن يجعل يوم عاشوراء فرصة للتغيير نحو الأفضل. عاشوراء مبارك للجميع.

نسأل الله أن يمنَّ عليكم بالصحة والسعادة وأن يتقبل صيامكم وطاعاتكم.

يوم عاشوراء يُذكرنا بدروس التضحية والصبر. أتمنى لكم يوماً مليئاً بالبركة والسعادة. عاشوراء مبارك!

في يوم عاشوراء، نتمنى أن يُعيد الله عليكم بالخير والفرح. صيامٌ مقبول وأعمالٌ متقبلة إن شاء الله.

عسى أن تكونوا من الصائمين المقبولين في هذا اليوم المبارك. كل عام وأنتم بخير بعاشوراء.

في يوم عاشوراء نتذكر دروس العزيمة والصمود. أدعو الله أن يجعل حياتكم مليئة بالفرح والتحقيق للأماني.

عاشوراء هو يوم تاريخي يحمل في طياته الكثير من العبر والدروس. نتمنى لكم يوماً مميزاً وصوماً مقبولاً.

عبارات ورسائل بيوم عاشوراء