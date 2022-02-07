رسائل حب لخطيبي قصيرة 2022

بدأ العد التنازلي لـ عيد الحب، هل وجدت الشخص الذي تريدين أن تستمري في الاستيقاظ إلى جانبه كل صباح؟ هل وجدت رفيق دربك يدوم مدى الحياة معك؟ هل وجدت الشخص الذي تريدين أن تشاركي بقية حياتك معه؟هل وجدت الشخص الذي يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع في كل مرة ترينه؟ هل وجدت الشخص الذي يرسم ابتسامة على وجهك ويبقيكِ سعيدة؟ هل وجدت الشخص الذي لا تمانعي في مشاركة كل أسرارك العميقة معه؟

رسائل حب لخطيبي قصيرة

أنا ممتن لك إلى الأبد لأنك أنقذتني من الانجرار إلى الظلام.

كل عام وأنت حبيبي

لقد جئت إلى حياتي كعاصفة، جرفت كل حزني ومخاوفي.

في بعض الأحيان، أشعر أنك سبب استيقاظي كل صباح.

لا توجد علاقة مثالية ولهذا أنا ممتن لأنك تحب عيوبي.

أنت الشخص الذي أحبه، أنت الشخص الذي سيكون دائمًا لي ، شكرًا لك.

عندما تكتب قصتنا ستمتلئ بي وانت وبحب وحب ومزيد من الحب.

أريد أن أخبرك كم أنا ممتن في اللحظة التي قررت فيها الموافقة على اقتراحي.

اعتقدت بصدق أنك ستقول لا لي، لذلك شعرت بالصدمة والسعادة عندما قلت نعم لسؤالي.

أنت الشخص الذي لا أمانع في رؤيته كل يوم لبقية حياتي، أنا أحبك.

بغض النظر عن مقدار الوقت الذي مر علينا، ستظل حبي الوحيد والأوحد.

عندما طلبت منك أن تكون لي إلى الأبد، كنت أعني أنه لا يمكنني العيش بدونك بجانبي.

لقد فكرت منذ فترة طويلة في أن أكون معك إلى الأبد وقريبًا ستكون حقًا لي لأكون معك.

لطالما شكرت الله لأنه سمح لي بلقاء مثل هذا الشخص الرائع فيك.

إنه لشرف كبير أن أكون قادرة على جعلك هكذا بين ذراعي وبكل سرور مناداتي.

قريباً ، سنكون معًا إلى الأبد في نظر الله، وبعد ذلك سأدعوك زوجي العزيز.

إذا كان لديّك، فلا يوجد شيء آخر أريده في هذا العالم ، هذا ما أنت عليه بالنسبة لي.

أنت كل شيء بالنسبة لي ولم أكن ممتنًا أبدًا لكل ما حدث.

سأريك العالم ، وسأدعك ترى أنا الحقيقي، الشخص الذي كنت عليه دائمًا.

طالما أنك تعني العالم بالنسبة لي وأنا نفس الشيء بالنسبة لك، فأنا لا أريد أي شيء آخر في هذا العالم.

أنت خطيبي الشخص الذي بحثت عنه منذ فترة طويلة في العالم كله ، عندما كنت هنا واقفًا أمامي.

لا أصدق كم كنت غافلاً أنك كنت هنا طوال الوقت، تنتظر أن يتم ملاحظتك.

في بعض الأيام، ما زلت لا أصدق أنك ملكي الآن، وأنه يمكنني أخيرًا أن أحبك بكل ما لدي.

وهناك أيام أعتقد أن من المفترض أن نكون فيها حقًا، أعادنا هذا المصير إلى أحضان بعضنا البعض مرة أخرى.

لم أفكر مطلقًا في أنني سأكون سعيدة باستضافتك معي مرة أخرى، لأتمكن من احتضانك وتقبيلك مرة أخرى كما كان من قبل.

عندما عدت إلي وقلت نعم، بدأت أؤمن بالفرص الثانية مرة أخرى.

في اللحظة التي اتفقنا فيها على هذا الزواج، استعد إيماني بالإنسانية مرة أخرى.

هناك أوقات عندما أنظر في المرآة وأرى الشخص الأكثر حظًا في العالم لأنني أملكك.

لطالما اعتقدت أنه إذا كنا معنيين ببعضنا البعض، فسوف نعبر المسارات مرة أخرى وكنت على حق وها نحن قريبون من التعهد إلى الأبد.

لقد مررنا كثيرًا ولم أكن أرغب في خوضها مع أي شخص آخر غيرك.

هناك شيء فيك جذبني كثيرًا لدرجة أنني تمكنت من التخلص من كل شيء لمجرد أن أكون معك.

أنا أحبك وسأحبك دائمًا وآمل أن تعرف كم أفعل.

آمل ألا تمانع في سماعي أقول لك إنني أحبك مرارًا وتكرارًا كل يوم.

كما ترى، أنت الشخص الذي أردت حقًا أن أكون معه ، لذا فهذا حلم أصبح حقيقة.

علاقتنا ممتعة حقًا بالنسبة لي، إنها شيء بسيط ولكنه رائع.

أحب كيف أننا فوضويون ولكن رومانسيون، كم من المشاكل جاءت وذهبت لكننا نظل مستقرين.

صحيح أن هذا الخطيب يمثل تحديًا لكنني أعتقد بصدق أن هذا يستحق كل هذا العناء حقًا.

أحب مدى حبنا لبعضنا البعض لدرجة أننا ننسى أن هناك أشخاصًا آخرين حولنا.

أنظر إليك وأرى الشخص الذي وقعت في حبه مرارًا وتكرارًا.

أجد أنه من المدهش كيف يمكنني أن أكون راضيًا عن صوتك ، بابتسامتك دون أن ألمسك.

أنت تزيل كل مخاوفي، وتجعلني سعيدًا وأريد فقط أن أبقيك بالقرب مني.

أنت الشخص الذي يجعلني أشعر أنني مكتمل ، لذا أشكرك على كل شيء.

الحب الذي لديك من أجلي هو السبب في أنني قادر على أن أعيش حياتي بسعادة كبيرة، شكرًا لك.

أنت كل شيء بالنسبة لي، أنت سبب استيقاظي، سبب رغبتي في التنفس.

استمر في تشتيت انتباهي حول ما أفعله في كل مرة أستطيع فيها إلقاء نظرة خاطفة عليك.

أنت مفتاح حياتي، أنت الذي جعلني أشعر بالسعادة الكاملة.

رسائل حب لخطيبي

في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد عاطر لأغلى من مر على الخاطر .

تبسم ترى العمر فاني ،تبسم وإياك تنساني،تبسم ولو علشاني .

إنت هنا معي ومشتاق لك،إذن ماذا أقول لو لم تكوني .

لو جمعت أيام عمري من فرح ،ماتساوي لحظة من وجودي معك .

كل لحظة في عمري نفسي أكون وياك كل دقة قلبي تقول أهواك كل حلم في منامي يكون معاك عارف ليه علشان بحبك وبهواك.

مريض شوفتك تشفيني، زعلان صوتك يراضيني، طفشان رسايلك تسليني.

احبك واشتهي قربك واضحي بالعمر لجلك ولو الناس لاموني ازيدك بوسه في خدك

انسى كل شئ الا حبك وينتهي من عمري كل شئ ويبقى حبك، أنت الغرام كله

القلب بيه اسمك والعقل بيه رسمك والدم بيه عشقك وإني والله احبك

أحبك لو وقف ضدي، زماني والقدر والناس، أذا كان الهوى غلطه رضيت بكل غلطاتي

تبقى وحدك "رمز الحنان" وتبقى عيونك أحلى مكان وتبقى أنت "أغلى أنسان"

لن أقول عيد حب سعيد، لكن سأقول أنت الحب لكل عيد .

يالي عن عيتي بعيد وفي قلبي عايش أكيد كل عام وأنت في أسعد حب وأجمل عيد .

ياهادي في رقتك، وتقيل وكبير في كلمتك، زجميل في مشيتك، واحشني حضرتك.

خليني في بالك وطمني على حالك ولاتقطع أخبارك تراني أنتظر أشوف رقم جوالك.

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