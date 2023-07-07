يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم 1445 - 2023، حيث يبدأ المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي بالبحث عن يوم عاشوراء، من أجل الإستعداد للصيام، وهو سنة ثابتة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث هناك الكثير من الأحاديث النبوية التي تذكر فضل صيام هذا اليوم العظيم وأجره.

رسائل عن يوم عاشوراء 2023

يعتبر يوم عاشوراء 2023، ليس مناسبة تاريخيّة عابرة، بل هي حكاية من حكايات التّأييد الربّاني لعباده المُسلمين المؤمنين الموحّدين، فاللهم اجعلنا منهم، أيّدنا بقوّتك يا ربّ العرش العظيم.

من أجمل رسائل عن يوم عاشوراء المُبارك، نحمد الله سبحانه وتعالى على تمام الفضل، وعلى تلك النعمة المُباركة التي تزيد بها مساحات سعادتنا، ونُبارك لجميع الأهل والأحبّة تلك الذّكرى الطّيبة التي تطيب بها الأيّام.

مع نفحات الخير القادمة من يوم عاشوراء 2023، نُبارك لكم من القلب، ونسأل الله أن يزيدكم من الخير والسّلامة، وأن يُسدّد خُطاكم إلى ما فيه الخير والثّبات على طاعة الله تعالى في كلّ قولٍ وأمر.

يطيب لنا مع هذا الصّباح المُبارك أن نرفع الأكفَّ لله، ونسأله الخير كُلّه، ونعوذ به من الشّر كُلّه، فاللهم كما نصرت موسى على فرعون وظلمه، انصرنا على أنفسنا كي ندعوك فتستجيب لنا يا رب.

متى موعد يوم عاشوراء 2023؟

يصادف موعد يوم عاشوراء يوم الخميس الموافق 27 تموز وينتهي مساءاً يوم الجمعة الموافق 28 تموز 2023.

دعاء عاشوراء مكتوبة

اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، اللهم إني أستودعتك حلماً يتمناه قلبي ويشغل تفكيري فقر عيني ، اللهم اجعلني ابكي فرحا من حلم ظننته مستحيل فتحقق يا رب يا الله.

دعاء يوم العاشر من المحرم، اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام، اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك.

اللهم ارزقنا العمل الصالح وبارك لنا فيه، اللهم تقبل منا الطاعات واجعلنا نعبدك وكأننا نراك.

اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح واجعلنا من المتقين الأخيار، اللهم ارزقنا رزقًا حلالاً طيباً وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن.

يارب قد ثقلت صدورنا من كثرة المعاصي وضاق عقلنا من زيادة التفكير، اللهم أرزقنا سعة الصدر وهدوء البال.

اللهم ارزقنا العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، اللهم أصلح لي ذريتي وأرض عنهم يا الله.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

دعاء عاشوراء مكتوبة، اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ.

اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك.

اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ.

اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ والْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، والرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

فضل صيام يوم عاشوراء

فضل صيام عاشوراء يعتبر من أفضل أيام شهر محرم 1445 فهو صيام ثابت وسنة فعلية وقولية، حيث يقوم الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم بتكفير ذنوب الشخص سنة قبله كما مر في الكثير من الأحاديث النبوية.