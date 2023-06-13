الأم لا تُنسى أبداً فهى تتواجد فى القلب ولا يتم نسيانها مهما حدث حتى في الوفاة يتذكرها الأبناء باستمرار وخاصة فى المناسبات حيث تفصلنا أيام قليلة على قدوم عيد الأضحى ويبحث البعض عن رسائل عيد الأضحى للأم المتوفية التى يمكنك أن تكتبها على مواقع التواصل الإجتماعى من أجل رثاء الأم.

رسائل عيد الأضحى للأم المتوفية

أمي عيدك في الجنة أجمل.

من رسائل عيد الأضحى للأم المتوفية، أمي يا أول حب عشته في دنياي أنتِ هوى روحي وبعرروقي الماي.

لأمي كلمه من ثلاث ألحرف تحتوي معنى الحب والحنان.

أراك اليوم أجمل من رأيت ومن كفيك طهرلاً ارتويت لئن قالوا: الحياة أقول: ألمي بحب منك يا نبعي استقيت وما أجمل أان تهدي أمك دعوة صادقه ترسل للسماء سراً الأشياء الثمينه لا تتكرر مرتين لذلك نحن لا نملك إلا أم واحده.

ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الاأم.

قلب الأم مدرسة الطفل، اشتقت لكِ.

لا يمكنك أن تجد أنثى أعظم من أمك وإن اجتهدت بالبحث.

أمي هي النبع الذي إستمد منه أسمى مبادئ حياتي.

أمي كفاني الله بك وجودا فاالحمد لله قيامًا وقعودًا.

إلهي لا تجعلني شيئاً يرهق أمي إنها حنونة دائماً أضع يدي علي الأريكة فتزيح يدها عظيمة وتحبك كثيراً فلا تتركها وحيدة حائرة ليس الجميع كأمي، كلما أردتُ احتضانها فعلت وكلما اشتقتُ إليها تحدّثت أمي هيَ الصديقة والحبيبة أمي، هي أنا مستقبل االمجتمع بين أيدي الأامهات.

إذا كانت المرأة سبب ضياع العالم، فهي وحدها تستطيع إنقاذه تلك االوحيده هي الجميع هي االحياة بأكملها امي اسأالني عن الحب سأجيب قلب أمي.

عبارات عن فقد الأم في العيد

كل عام وأنتِ بخير يا أمي.

أحببت إنسآنه رحلت إلى وطن النائمين طويلاً فمنذ رحيلها وكل شيء مختلف رب اجعل مقامها الفردوس الأعلى عدد نبض قلوب من اشتاق اليها كل عام يا أمي وانت من منزلّة لأعلى في الجنة.

الأعياد تكون مؤلمو دون وجود الأم في البيت، اللهم أغفر لكافة الأمهات وأجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، عيدك في الجنة أجمل يا أمي الحنونة.

اللهم أمي الغالية يوم عيدها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أعلى مكانة في الجنة بجوار النبيين والمرسلين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

أمي الغالية كل عام وقبرك نور ونعيم.

أمي الحبيبة ما زلت من على وجهك المشرق المبتسم بلا وعي أو نية.

أمي الحبيبة، ما زلت أبحث عنك في أسرار ذاكرتي، أبحث عنك في الصباح وجماله، أبحث عنك بالورود ورائحتها يا أمي العزيزة.

أمي العزيزة، لو أعادك البكاء الغالي إلى الأبد، وكانت دموعي تصنع أنهارًا، ولكن إرادة الله تعالى أن من رحل عن هذه الحياة لن يعود إليها أبدًا.

كل عام ورحمة الرحمن تضلك كل عام هذا الدعاء لا يفارق السنتنا يا رب ارحمها واجعل الفردوس مسكنها.

امي الغالية كل عام وأنتِ في روضة من رياض الجنة كم كنت أتمنى أن أكون بجانبك واعايدك بقدوم عيد الام اقبل يدك و راسك يا رب ارحمها وأكرم نُزلها.

أسأل الله أن يجعل مكانتك في مكانين مرتفعين وأن يسكن فيك دار النعيم يا أمي الغالية.

أسأل الله يا أمي أن يجمعنا في أعلى فردوس، حيث لا يتحمل القلب الهم ولا يشعر بالحزن أو الحزن، وهناك يعيش الناس في رخاء ونعيم إلى الأبد.

أشرقت شمس عيد الاضحى هذا العام ولكن شروقها كا الظلام في وجهي لان الشمس التي كانت تشرق داخل البيت غابت هذا العام رحمك الله يا أمي.

ألمي يا أمي الحبيبة لا يوصف وقلمي يخنق ويختنق بتعابيرها.

حزني يا أمي لا يحيطه بحرف ولا آه، وألمي عند فراقك يا أمي لا يوصف أبداً.

اجمل ما قيل عن الأم المتوفية