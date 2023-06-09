لا يُمكن لأحد أن تمر عليه هذه الأيام المباركة "العشر الأوائل من ذي الحجة" دون أن يدعو للأم والأب، لما لهم مكانة خاصة وغالية في قلوب جميع الأبناء مهما وصلت أعمارهم، ويُمكن في هذه الأيام إرسال رسائل تهنئة عشر ذي الحجة للأم والأب واختيار أحد أجمل هذه التهاني على الواتس آب:

رسائل تهنئة عشر ذي الحجة للأم والأب

اللهم يا رب يبلغك يا أمي/أبي كل أيام العشر من ذي الحجة وانتِ في أحسن حال، تقبل الله منك وكل عام وانتِ بألف خير وعشرة مباركة وأجواء روحانية سعيدة.

أمي وأبي أبارك لكم حلول عشر ذي الحجه 1444 وأسأل الله العظيم أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأوقاتنا وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه وأن يهدينا للأعمال الصالحة ويتقبلها منا جميعا.

والدي ووالدتي الغالين المحبيين على قلبي، أبارك لكم عشر ذي الحجة موسم الطاعة ومضاعفة الأجر فلا تنسوا أنفسكم من الذكر وقراءة القران وجميع الاعمال الصالحة.

أمي وأبي أبارك لكم قدوم عشر ذي الحجة المباركة، أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الأيام المباركة وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا و ما أعلنا وما هو أعلم به منا إنه سبحانه المقدم والمؤخر وهو على كل شي قدير.

أجمل رسائل تهنئة عشر ذي الحجة للأم والأب، عشر تجلت والزمان تعطرًا والكون جلجل بالأذان وكبرا والنفس تاقت للصلاح وللتقى في العشر إن الخير هل وأمطرا أبارك لك يا ابي بالعشر من ذي الحجة وكل عام وانت بصحة وعافية.

من رسائل تهنئة عشر ذي الحجة للأم والأب، امي الغالية/ أبي الغالي أبارك لكِ حلول عشر ذي الحجة أسأل الله لي ولكِ وللجميع فيها القبول والغفران وبلوغ الجنان وان يديم علينا الأمن والأمان وأن يرزقك السعادة والعمر الطويل.

أمي وأبي بارك الله لكم في العشر وجعلكم من نال فيها الأجر، هذه رسائل تهنئة عشر ذي الحجة للأم والأب.

نهنئك بقدوم العشر الأوائل من ذي الحجة 1444، أيامٌ مباركة تحمل في طياتها فرصًا للتقرب إلى الله ومغفرة الذنوب، أبي/أمي عشر مباركة وعمر مديد إن شاء الله.

أبارك لكم يا امي/ ابي عشر ذي الحجة أيام قلائل ما أجملها وأحلها من أيام طهرو قلوبكم بذكر الله وبالصلاة على سيدنا رسول الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

من رسائل تهنئة عشر ذي الحجة للأم والأب، ابارك لكم عشر ذي الحجة كما أسأله ان يرزقنا فيها عظيم الأجر وان يتقبل منا ومنكم ما نقدمه من عمل صالح وأسأله أيضا سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم ووالديكم ولزوجاتنا واولادنا وبناتنا ولأحبابنا واصحابنا وقرايبينا وان يتقبل منا جميعاً صالح اعمالنا وان يدخلنا فسيح جنانه.

تهنئة من القلب لأمي وأبي الغاليين بارك الله لكم عشر ذي الحجة 1444 جعلها الله عليكم أيام سعادة ورحمه في ظل احبابكم وكتبكم الرحمن من الفائزين يا رب.

رسائل عشر ذي الحجة للوالدين

امي وابي أبارك لكم عشر ذي الحجة اللهم اجعلها من خير أيامنا وارزقنا فيها عملا صالحا تتقبله منا وترضى به عنا يا كريم واغفر لوالدينا وللمسلمين.

امي وابي أبارك لكم عشر ذي الحجة خير أيام السنة وفقنا الله فيها للأعمال الصالحة ومن كتب الله له حج البيت هذا العام لا ينسى أحبته من الدعاء.

امي وابي ابارك لكم قدوم عشر ذي الحجة أسأل الله أن يبارك لنا فيها وأن يغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما أسررنا و ما أعلنا وما هو أعلم به منا إنه سبحانه المقدم والمؤخر وهو على كل شي قدير.

امي وابي أبارك لكم حلول عشر ذي الحجه وأسأل الله العظيم أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأوقاتنا وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه وأن يهدينا للأعمال الصالحة ويتقبلها منا جميعا.

من رسائل عشر ذي الحجة للوالدين، امي وابي أبارك لكم عشر ذي الحجة الحمد لله على بلوغها وأسال الله أن يوفقنا وإياكم فيها للأعمال الصالحة وأن يتقبلها منا و منكم.

اسعد الله مساءكم بكل خير يسرني ان أتقدم لامي وابي واهلي بأحر التهانئ ببلوغ عشر ذي الحجة واتمني للحجاج هذا العام حج مبرور وان يرد غربت كل حاج لهذا العام لأهله طيبا سالما معافي ان شاء الله وكل عام وانتم بخير.

امي وابي ابارك لكم عشر ذي الحجة وأسأل الله الذي منا علينا ادراكها أن يمن علينا إتمامها وان يوفقنا للأعمال التي يحبها ويجعلنا فيها من الفائزين.

امي وابي أبارك لكم عشر ذي الحجة وأسأل الله كما من علينا بإدراكها أن يمن علينا بإتمامها وبتوفيقنا لأحب الأعمال إليه ويجعلنا فيهامن الفائزين، هذه أجمل

رسائل عشر ذي الحجة للوالدين.

رسائل عشر ذي الحجة للوالدين. أمي وأبي أبارك لكم اطلالة عشر ذي الحجة أجمل الأيام وأكثرها رحمة وبركة وأسأل الله تعالى مخلصا أن نوفق جميعا لاستثمار أوقاتها المباركة.

أمي وأبي أبارك لكم عشر ذي الحجة خير أيام الدنيا أوصيكم ونفسي فيها بتقوى الله والاكثار من الأعمال الصالحة من صوم وصدقة وقراءة قران.

دعاء لأمي المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة

دعاء لأبي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة