يتسابق الأزواج لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وإذا كنتِ تبحثين عن عبارات مميزة لمعايدة عيد الأضحى للزوج والزوجة، فإليكِ أجمل رسائل عيد الأضحى للزوج والزوجة بالإضافة إلى عبارات تهنئة بعيد الأضحى:

رسائل عيد الأضحى للزوجة

أسأل الله أن يحفظكِ لي زوجتي الغالية في كل عامٍ وكل عيدٍ وكل مناسبةٍ جميلة تشبه وجهكِ وقلبك الجميلين.

عيدكِ مبارك يا من قاسمتني حياتي حلوها ومرّها، وهذه الأيام المباركة من عيد الأضحى هي جزءٌ من حلوها فتقاسميها معي.

العيد بوجودكِ مختلف، نورٌ في البيت، وبهجةٌ في القلب، وأملٌ بمستقبلٍ سأحبّه مهما كان، طالما كنتِ معي فيه يا زوجتي، يا أغلى البشر.

يا عروسي التي لا تكبر مع مرور الزمن، بل تزداد قيمةً وألقاً، ها أنتِ يا جوهرتي تمضين معي عيداً جديداً، فكل عامٍ وأنتِ الخير كلّه في حياتي.

تخونني الكلمات يا زوجتي الغالية وتتبعثر الحروف، فلا أجد ما يُعبّر عن فرحتي بحلول عيد الأضحى المبارك وأنتِ برفقتي، فكل عامٍ وأنتِ بخير.

أجمل ما في عيد الأضحى أنكِ معي يا زوجتي وبقربي، فانظر إلى عينيكِ الجميلتين وأتعلّم معنى الفرح! كل عامٍ وأنتِ بجانبي، كل عام وأنتِ بخير، كل عام وأنتِ فرحتي.

من أجمل رسائل عيد الأضحى للزوجة: مع زوجتي الغالية استقبل العيد ببهجةٍ أكبر، وحبٍّ للحياة، وفرحةٍ لا تساويها ولا تعادلها فرحةٌ أخرى، فأنتِ زوجتي وصديقتي وأختي وأمي وقت الحاجة.. كل عامٍ وأنتِ بخير.

رسائل عيد الأضحى للزوج

عيدك مبارك يا زوجي الغالي الذي يمثّل لي معنى الاطمئنان والأمان، حفظك الرحمن بحفظه وأبلغك أعلى درجات الجنان.

زوجي الحبيب.. إنّ العيد يبدأ حين أنظر إلى عينيك وأُقبّل جبينك وأسمع منك التهنئة فتفيض في قلبي البهجة، عيدك مبارك.

اللهم في عيد الأضحى المبارك، تقبّل من زوجي صالح الأعمال وزِدْه علماً ورشداً، واحفظه لي قرة عينٍ يا أرحم الراحمين.

في عيد الأضحى المبارك، أبعث لك يا زوجي الحبيب بخالص تحياتي وأصدق أمنياتي بأن يكون عيد خيرٍ عليك، وكل عامٍ وأنت بخير.

ليس لي في الدنيا مَن هو أغلى منك يا زوجي؛ لذا فإنني أقضي ليلة العيد أدعو الله لك ولأولادنا بأن يحفظكم لي، وكل عام وأنت بخير.

عبارات تهنئة بعيد الأضحى

عيد الأضحى هو وقت التضحية والعطاء أتمنى أن تستمتع بكل لحظة وتشارك الفرح مع من تحب. عيد مبارك وأتمنى لك عيدًا سعيداً.

عيد أضحى مبارك

أتمنى لك ولعائلتك أيامًا مليئة بالفرح والسعادة والنجاح. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

في هذا العيد المبارك، أسأل الله أن يملأ حياتك بالسعادة والهناء، وأن يتقبل منك أضحيتك ويجعلها دعةً مقبولة. عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير.

مناسبة عيد الأضحى 2023 أتمنى لك ولعائلتك عيدًا مليئًا بالبركات والفرح. أعيادكم سعيدة وأوقاتكم مباركة. كل عام وأنتم بخير.

عيد الأضحى 2023- 1444 يعلن عن قدوم الفرح والأمل. أتمنى أن يحمل لك هذا العيد الكثير من البهجة والنجاح وأن يجعل أيامك سعيدة ومشرقة. عيد مبارك لك ولأحبائك.

في هذا اليوم العظيم والمبارك، أدعو الله أن يمنحك القوة لتحقيق كل أحلامك وأن يجعل أيامك المستقبلية مليئة بالنجاح والسعادة. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنت بخير.

بمناسبة عيد الأضحى 2023 أتمنى لكم أن تشعروا بالسلام والأمان وأن تتقبل أضحيتكم بكل رضا. أعياد سعيدة وأوقات جميلة تقضونها معًا. كل عام وأنتم بألف خير.

تهنئة العيد للزوج الغائب

زوجي الغالي حبيبي سيحل العيد علي وأنت بجانبي فلا أمنية سوى أن تبقى معي في كل عام، عيدك مبارك زوجي.

يُضيء عيد الأضحى تبسماً وسروراً بقربك مني زوجي العزيز، الله يديمك يا سيد نبضي وضياء حياتي.

زوجي الغالي يا من جعلت حياتي أكثر سعادة وكلها حب وطيبة يا من أحببت حياتي منذ أن دخلت حياتي، عيد سعيد وكل عام وانت بألف خير وصحة وعافية يا رب.

يا رب يجعل لنا هذا العيد بداية جديدة وجميلة لحياة أجمل، كل عام وانت الحب الأبدي يا زوجي وروحي.

العيد بقربك زوجي يُشبه الجلوس تحت عناقيد الفرح في فصل الربيع، فما أجمل عيدي وأنت معي، وأنت حبيبي الذي يملكُ قلبي.

الله يسعدك في نهار العيد يا زوجي الغالي، والله يديم السعادة يا أجمل أعيادي.

زوجي الغالي كل عام وأنت الخير لكل عام كل عام وأنت أروع زوج وأجمل أب كل عام وأنت البسمة والنور كل عام وأنت بخير وعافية عيد سعيد ومبارك يا غالي.

لقلبك زوجي الغالي تفاصيل مليئة بالفرح والسعادة في العيد السعيد، الله يديمك في كل عيد يا نصفي الثاني.

سيد قلبي أنت زوجي وفرحة أعيادي وبهجة أيامي، دوام الصحة والعافية والستر، عيدك جميل يحمل تباشير الخير والسعادة وكل عام وأنت بألف خير.

شموعُ الفرح تُنير عينيك زوجي وتُضيء قلبك الجميل في كل عيد، عسى كل أعيادك معي وربي يديمك لي كل العمر.

السعادة لقلبك الطيب يا زوجي الغالي، وعيدك جميل كجمال ضوء القمر في عُتمة الليل، كل عام وأنت العيد الذي يُضيء لي دروب الحياة.

دعاء لزوجي في عيد الأضحى

اللهم يا رب إني استودعك أغلى ما انعمت به علي اللهم احفظ زوجي واجعل مستقبله اجمل مما تمنى واكتب له الخير في جميع أموره القادمة.

اسأل الله العلي العظيم أن يوفقك اسأل الله ان يرزقك اسأل الله ان يسعدك اسأل الله ان يصلحك اسأل الله ان يهديك اسأل الله ان يغفر لك اسأل الله ان يتقبل طاعتك اسأل الله ان يتوب عليك اسأل الله ان يصلح نيتك وذريتك وحالك اسأل الله ان يرزقك الجنة بغير حساب وكل عام وانت بألف خير.

اللهم يا رب أرزقنا ومن نحبهم فيك طول العمر وحلاوة العشرة ولذة المغفرة وصفاء الود ووفاء العهد وتجنب الزلل وحسن الخاتمة وصلاح العمل.

اللهم يا رب في عيد الأضحى ادعوك يا مؤلف القلوب ألف بين قلبي وقلب زوجي الذي اخترته لي على محبتك وطاعتك.

عبارات معايدة للزوج