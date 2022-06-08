رسائل عيد الأضحى للعشاق، رسائل عيد الأضحى للحبيب، رسائل عيد الأضحى لحبيبي، رسائل معايدة عيد الأضحى للحبيب، رسائل عيد الأضحى للحبيب البعيد، كل هذه المواضيع سيتم طرحها في هذا المقال بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، كل عام والأمة الإسلامية بالف خير، نتمنى لكم عيداً سعيدًا بعيدًا عن الأمراض والحروب والخلافات.

رسائل عيد الأضحى للعشاق

تهنئة عيد رومانسية، حبيبتي... حياتي... عمري كل عام وأنتِ بعافيتك كل عام وأنتِ مليانة فرح وبعيدة عن الحزن.

كل عام وروحك عامرة بالسعادة كل عام وأنتِ بين اللي تحبيهم عيد أضحى مبارك وعساكم من عواده.

كل عام وأنتِ عيدي وفرحتي وكل أمنياتي يا قلبي أحبك يا أجمل ما رزقني به ربي أنتِ حبيبتي أنتِ عيدي وحياتي أنتِ أمنياتي كلها أنتِ عشقي يا حلوتي عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتِ حياتي وكل أمنياتي.

كل سنة وأنتِ الأحلى والأجمل والأوفى يا أروع حبيبة بالدنيا، عيد أضحى مبارك عليكِ حبيبتي.

كل عام وأنت أميرتي ونبضي النائم بين أحضان قلبي كل عام وصوتك يهمس في أذني كل عام وروحك تحيطني لتشعرني بالأمان كل عام ولساني لا يكف عن الدعاء لك يا من كنت سبب سعادتي عيد أضحى مبارك وكل عام وانتي بخير.

كل عام و كل يوم و كل لحظه من سنينك و انتي بخير وكل اعيادك وايامك هناء و فرح يا رب وكل عام و قلبك الجميل يحتويه السعاده عيد أضحى مبارك حبيبتي وغاليتي "الاسم".

كل عام وأنتِ حبيبتي كل عام وأنت متألقه كل عام وأنتِ إلى الله أقرب كل عام وسماءك تمطر فرحًا وسلاماً وبياضاً، كل عام وأنت بألف خير وعام أخر أفضل لك أضحى مبارك عليك وكل عام وانتي بخير.

حبيبتي أتمنى من رب السماء ان يسعدك طول العمر ويجعل لك من الخير أضعاف كثير عيد مبارك وكل عام وانتي بخير.

كل عام وأنتِ لقلبي قريبه كل عام وأنتِ حبيبتي كل عام وأنتِ متألقه كل عام وأنتِ إلى الله أقرب عيد أضحى مبارك عليك غاليتي.

تهنئة عيد رومانسية، كل عام وأنتِ بألف خير يا حبيبتي يا أجمل نعمة رزقني بها ربي كل عام وأنت أسعد الناس يا حبيبتي.

عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتِ الحب والعشق.

تهنئة عيد رومانسية، كل عام وأنتِ بألف خير كل عام وأنتِ حبيبتي يارب تكون أيامك كلها فرح وسعاده وتوفيق يا روحي عيد أضحى مبارك وكل عام وكل يوم وأنتِ إلى الله أقرب وأنتِ بألف خير يارب ويارب يتحقق كل يلي تتمنيه.

رسائل عيد الأضحى للحبيب

حبيبي أنت لي في عيد الاضحى سعادة لا توصف وقلب ينبض بالحب ولا يتوقف، كل سنة وأنت عيدي.

فرحتي بعيد الاضحى ستأتي ثم تنتهي، لكن فرحتي بقربك تبقى ولا تنتهي، كل عام وأنت بخير حبيبي.

بجانبك ستكون فرحة العيد مرتين لأنك سعادة لاتوصف ولاتقارن بسعادة أخرى، عيدك سعيد حبيبي.

فرحة العيد تأتي وتنتهي لكنك فرحة لاتنتهي أبداً حفظك الله لي في كل عيد، كل عام وانت بخير.

حبيبي الغالي عيدك سعيد مبارك أتمنى لك لحظات مليئة بالسعادة والفرحة.

كل عام وأنت ياحبيبي بقربي تشاركني فرحة الأيام وفرحة العيد بالذات، كل عام وأنت تشاركني عمري كله وتملؤه بالفرح.

كل عيد وانت فرحتي أمام العالم وضحكة الهناء في عينيَّ، كل عام وأنت لذة العيد وبهجة القلب ونبضه المستمر.

كم أنا سعيده عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم أهنئك يا حبيبي بمناسبة عيد الأضحى كل عام وأنت بخير.

من اعماق قلبي اهنئك بمناسبة عيد الاضحى بعدد حروف القــرآن كل عام وانت بالف خير كل سنه وانتم بألف خير.

حبيبي لن أقول لك كل عام وأنت بخير لكني سأقول لك أنت الخير لكل عام.

أقبل العيد حبيبي والطير يشدو في الغصون، أقبل العيد حبيبي والقلب يرقد في سكون، أقبل العيد حبيبي وأنا بأنتظارك.

كل عام وأنت الحب كل عام أنت حياتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك نفسي أكون أول واحده أبي اقولك كل عام أنت حبيبي.

رسائل عيد الأضحى لحبيبي

أنتِ عيدي ونور عيني والأماني والشعور الحلو كل عام وأنتِ عيدي ياحبيبي، عيد أضحى سعيد.

أضحى مبارك ياحياتي وكل عام وأنت الخير في كل عيد، كل عام وأنت عيد والفرحة في حياتي.

في عيد الأضحى وكُل الأعياد أنت حبيبي للأبد كل عام وأنت قريب مني وعساك من عواده.

بكت عيناي شوقاً ولطيبة ذرفت عشقاً، فأتيت إلى حبيبي مهلاً ياقلب ورفقاً.

عيد أضحى مبارك.

ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﻲ ﺑﻜﻞ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﻭﺟﺪﺍﻧﻲ ﻛﻞ ﻋﻴﺪ ﻭأﻧﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮ أهديك ﺃﺟﻤﻞ التهاني بمناسبة عيد الأضحى وكل عام وأنت يا حبيبي بخير.

أنت حبي الأول والأخير وأنت أحلى مافى قلبي كل سنة وأنت عندى أغلى.

حطيت قلبي في يداتك هدية، وقطفت لك من ورد عمري ألف وردة ياعسى عيدك مبارك حبيبي.

عيد أضحى مبارك حبيبي، اتمنى لك عيداً تملؤه السعادة والفرح وكل عام وأنت بجانبي.

تتوق العين شوقاً لرؤياك ويطلب مني القلب قربك، عساك من عواده حبيبي.

بمناسبة عيد الأضحى جيت اسابق الزمن علشان اقولك كل عام وأنت بخير.

حبيبي، كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام وأنت بالف خير.

رسائل معايدة عيد الأضحى للحبيب

كل عام وأنت حبيبي

بروائح العطور وأريج الورود سأزف إليك يا حبيبي أرقّ التّهاني بمناسبة عيد الأضحى، وكل عام وأنت الحبيب القريب الغالي.

إطلالة هلال العيد مبهجة وتملأ الدُّنيا بالأمل والنُّور، لكنّ الأجمل هو شروقك أنت في قلبي لتملأ روحي بالحياة والسرور، أحبك.

لست أول المهنئين لكنني أرقهم كلمات وأصدقهم مشاعرا، فكلماتي تتسابق شوقًا إليك لتهنئك بمناسبة قدوم عيد الأضحى.

سندي وروحي أهنئك بقدوم العيد يا سيد رجال عصرك، ويا حبيبي وأسطورة عشقي، فأنت من توجته ملكًا على شغاف قلبي.

تعشق النّاس رؤية هلال العيد، ولكنّي أنثى أعشق عينيك لأنني أرى فيهما نور القمر، كل عامٍ وكلُّ عيدٍ وأنت بقربي وحبيبي.

يسعدني في صباح هذا العيد أن أدعو الله أن يحفظك لي ويكفيك شر الناس ويرزقك بفرحة تساوي فرحة قلبي عند رؤيتك.

لن أهديك الألماس في هذا العيد فأنا لا أملك سوى كلماتي وأشواقي، سأعطيك إياها في أسعد أيامنا كل عامٍ وأنت الحبيب القريب.

كل عيد وانت فرحتي أمام العالم وضحكة الهناء في عينيَّ، كل عام وأنت لذة العيد وبهجة القلب ونبضه المستمر.

فرحة العيد يا حبيبي تأتي مع بزوغ هلال العيد وتنتهي بانتهاء العيد، ولكن فرحتي بقربك هي ضوء ونور يمدُّ قلبي بالسّعادة الأبديّة.

يا حبيب روحي لن أقول لك كل عامٍ وأنت بخير، بل سأقول لك أنت هو الخير والأمان لأعوامي بأكملها، أحبك يا رفيق الرّوح.

صور تهنئة بعيد الاضحى للحبيب

رسائل عيد الأضحى للحبيب البعيد

كل عام وأنت أقرب لي.

عيد أضحى مبارك اشتقت لك.

لقد تحرك الشوق وهام الفؤاد، فحبيبي جاء عليه العيد وهو خارج بعيد عني وعن البلاد.

خبره يا عيد أن عيدي هذه المرة ليس ككل الأعياد؛ فحبيبي قد حجبته عني ظروف وبلاد.

يا عيد بثّ لحبيبي عطر الاشتياق، ولا تبخل عليه بالعناق، وأخبره أن حبيبك مريض وحضورك له ترياق.

يمر العيد تلو العيد وينقص قلبي دم الوريد، فهلا أتيت يا نبض القلبي البعيد.

يا عيد بلغه مني السلام، وعطره بطيب الكلام، فحتى وإن كان بعيدًا فهو أغلى الأنام.

اكتب يا قلمي بدم الوريد، وبلّغ حبيبي شوقي الأكيد، وهنئه بفرحة العيد.

تصبّر يا فؤادي على ألم الفراق، فعيدي بلا حبيب والله لا يحتمل ويطاق.

جاء العيد فاشتاقت روحي فعلمت أن عيدي بدونك ليس عيدًا، يا كل عيدي.

تصبر يا قلبي وجاري فرحة العيد، فقلبي بدونه والله ما هو سعيد.

تعال يا حبيبي تعال واجعل كل أيامي عيدًا، يا كل أعيادي كل عام وأنت بخير يا حبيبي.

عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء

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رسائل عيد الأضحى 2022