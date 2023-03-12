البوابة - عيد الأم 2023 على الأبواب،و في شهر مارس من كل عام تكثر المناسبات العامة والاجتماعية ومن بينها "عيد الأم " الذي يحتفل فيه العالم سنويًا في 21 مارس، ومع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات، نقدم لكم "البوابة" مجموعة من أجمل رسائل عيد الأم 2023:
رسائل عيد الأم 2023
- من أجمل رسائل عيد الأم 2023، باقة ورد من حديقة قلبي أنثرها بين كفيك وأقول لك بحبك يا أمي
- أنا لي عقل ما ينسى ولي قلب ما يقسى، ولي أم بدونها ما أسوى.
- الليل له آخر والعمر له آخر بس بصراحه بصراحة حبك لينا ما له آخر، بنحبك يا ماما الغالية.
- أنت البحر كله و أنا الموج وسطك مهما ارتفع موجي راجعلك يا أمي.
- تدرين وش اللي يشرح القلب والروح ذكر الله ثم أشوفك دوم مرتاحة، هذه من أجمل رسائل عيد الأم 2023.
- أطلب رضاكِ يا أمي، حفظكِ الله ورعاكِ وأطال لنا في عمركِ يا غالية.
- يا أغلى ما في الكون .. يومك أحلي وأجمل يوم .. يجمعنا كلنا حوليك دوم.
- أجمل الكلام همسك .. أرع القلوب قلبك .. أحلى ما في الحياة أنك أمي الغالية.
- إلى أغلى وأعز الناس .. عيدك سعيد يا تاج الرأس يا أمي.
- سامحيني لو عنك غايب .. يا أمي يا ست الحبايب .. ولو عندي كثير هموم .. في حضنك كل شئ يهون.
- احترت والله بنوع الهدية يا غالية، ما لقيت احلى منك هدية، ربي يخليك دايما ليه.
- تهنئة مليانة ورد وفل .. أهديها ليكي يا ست الكل .. عشان أكون يا أمي قبل الكل.
- مرة سنة بكل ما فيها .. وجت سنة أجمل أنك معايا فيها.
- ماما أنتٍ بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك، ولو بايدي اهديكي عمري.
- كل ما تمر سنة و يجي عيدك، أدعي ربي بالسنة الجاية يحميك.
- بيومك أتمنى أهديك عيوني وتشوفي بيها وقلبي تعيشي بيه.
عبارات حب للأم في عيدها
أمي هي ملح الحياة وحلوها.. دمت لي سكناً للأبد.
أمي هي دفء الحياة و حنانها المطلق .. أبق كما أنت ملاذنا الآمن.
"أمي" لك كل الكلمات المغلفة بالورود المفتحة، لأنك أنت من بذرتها ومنحتها العطر.
أمي هي أجمل نساء العالم.. ومختصر طيبتهن.
من أجمل عبارات حب للأم في عيدها، أمي بلدي ومسكني وسبب وجودي.. كوني بخير كي نكون كما تحبين .. بخير وسعادة وفرح.
رسائل المحبة تختصر في نظراتك الحنونة.. أمنا الغالية نهديك زهور الكون.
أمي جنتي في الأرض .. وطريقي إلى جنتي السماوية
أمي ملكة المحبة و الحنان .. لك تنحني الروح لتصل إلى رضاها
ضحكتك يا أمي الغالية تلون أيامنا بالفرح والرضا.. كوني دائما كما نتمنى.. راضية.. مستبشرة .. وسعيدة
أمي .. ثم أمي.. ثم أمي .. ثم يصبح العالم أحلى وأروع.
أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم
- الحدث الوحيد المتكرر في حياتي الذي لا أتمنى أن يغيره الله مهما طال بي العمر هو النظر في وجهك أمي في كل صباح.
- يا رب امي أحسنت تربيتي وسهرت الليل من أجلى، يا رب فردوسك الأعلى وسعادة الدارين من أجلها.
- عندما أنظر لكِ يا أمي فإني أنظر إلى أجمل ما خلق الله في الكون، هذه من أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم.
- أنتِ مصباح يضيء الليالي المظلمة وشعاع الأمل والحياة حين أنكسر.
- رب هب لأمي ولكل أم الخير والعافية الذي يرضيها وبارك في صحتها وأطال في عمرهم.
- باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك أحبك يا أمي واعشق ترابكِ.
- الأم هي كلمة رائعة، الأم كلمة عظيمة صادقة ومعبرة جداً، كلمة حركت رياح المشاعر في داخلي، وهزت سفن الإحساس في قلبي، وهيجت بحار المحبة في كياني .
- أنت يا أمي البحر كله وأنا الموج وسطك، مهما ارتفع موجي راجعلك يا أمي الغالية.
- يا من رقص قلبي في يومك يا أمي، وركضت روحي لجنبك وطار إحساسي بحبك، وكل حواسي تهنيك، كل عام وأنت بألف ألف خير يا أمي الغالية.
- أروع القلوب هو قلبك وأجمل الكلام همسك وأحلى ما في حياتي أنك أمي .
- أمّي أنتِ بلسم طمس الألم من جميع اضطراباتي .
- أمّي يا قولاً صادقاً حفر كلماتها على زفراتي .
- من غيرك يا أمّي حياتي كئيبة، كل عام وأنت بألف خير سنة بعد سنة .
- أمّي أنتِ نسمة طبعت صورتها على قاموس حياتي.
- هل تعلمين من هو أجمل شخص في هذا العالم؟ أنتِ يا أمي الغالية، أنتِ معي في كل الأوقات في أوقات نجاحي وأوقات حزني.
- أمّي ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وأنت بخير.
- أمّي أنتِ بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك و لو أقدر لأهديتك عمري .
- أمّي ما أتخيل حياتي دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني من وجودك، كل عام وأنت بخير.
- لا يوجد لغة في هذا العالم يمكن أن تعبر عن حبك يا أمي، فأنتِ مثل النجوم التي تنير لي الطريق دوماً .
- أمّي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة، وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة .
- أمّي أنتِ شمعة الكون، العالم كله يحتفل اليوم، وأنا من بين هالجموع أقول لك كل عام وأنت بخير .
- أحلى الأعياد هو عيدك، وأروع القلوب قلبك، وأنا بجبلك هدية ما تليق لغيرك .
- أمّي أنا أحبك وقلبي وروحي وعقلي كلهم يقولون لك كل عام وأنتِ بألف الف خير يا أمي .
- حبك يا أمّي الغالية هو الوقود الذي يدفعني لأفعل المستحيل في حياتي .
- من العبارات المؤثرة، أمّي أنتِ البنك الذي نودع بداخله مخاوفنا وأحزاننا.
- لا أحد في هذه الحياة له تأثير على شخصيتي سواكي يا أمي.
- أمّي ياقمراً باهراً أنار الدرب من عثراتي.
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)