البوابة - عيد الأم 2023 على الأبواب،و في شهر مارس من كل عام تكثر المناسبات العامة والاجتماعية ومن بينها "عيد الأم " الذي يحتفل فيه العالم سنويًا في 21 مارس، ومع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات، نقدم لكم "البوابة" مجموعة من أجمل رسائل عيد الأم 2023:

رسائل عيد الأم 2023

من أجمل رسائل عيد الأم 2023، باقة ورد من حديقة قلبي أنثرها بين كفيك وأقول لك بحبك يا أمي

أنا لي عقل ما ينسى ولي قلب ما يقسى، ولي أم بدونها ما أسوى.

الليل له آخر والعمر له آخر بس بصراحه بصراحة حبك لينا ما له آخر، بنحبك يا ماما الغالية.

أنت البحر كله و أنا الموج وسطك مهما ارتفع موجي راجعلك يا أمي.

تدرين وش اللي يشرح القلب والروح ذكر الله ثم أشوفك دوم مرتاحة، هذه من أجمل رسائل عيد الأم 2023.

أطلب رضاكِ يا أمي، حفظكِ الله ورعاكِ وأطال لنا في عمركِ يا غالية.

يا أغلى ما في الكون .. يومك أحلي وأجمل يوم .. يجمعنا كلنا حوليك دوم.

أجمل الكلام همسك .. أرع القلوب قلبك .. أحلى ما في الحياة أنك أمي الغالية.

إلى أغلى وأعز الناس .. عيدك سعيد يا تاج الرأس يا أمي.

سامحيني لو عنك غايب .. يا أمي يا ست الحبايب .. ولو عندي كثير هموم .. في حضنك كل شئ يهون.

احترت والله بنوع الهدية يا غالية، ما لقيت احلى منك هدية، ربي يخليك دايما ليه.

تهنئة مليانة ورد وفل .. أهديها ليكي يا ست الكل .. عشان أكون يا أمي قبل الكل.

مرة سنة بكل ما فيها .. وجت سنة أجمل أنك معايا فيها.

ماما أنتٍ بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك، ولو بايدي اهديكي عمري.

كل ما تمر سنة و يجي عيدك، أدعي ربي بالسنة الجاية يحميك.

بيومك أتمنى أهديك عيوني وتشوفي بيها وقلبي تعيشي بيه.

عبارات حب للأم في عيدها

أمي هي ملح الحياة وحلوها.. دمت لي سكناً للأبد.

أمي هي دفء الحياة و حنانها المطلق .. أبق كما أنت ملاذنا الآمن.

"أمي" لك كل الكلمات المغلفة بالورود المفتحة، لأنك أنت من بذرتها ومنحتها العطر.

أمي هي أجمل نساء العالم.. ومختصر طيبتهن.

من أجمل عبارات حب للأم في عيدها، أمي بلدي ومسكني وسبب وجودي.. كوني بخير كي نكون كما تحبين .. بخير وسعادة وفرح.

رسائل المحبة تختصر في نظراتك الحنونة.. أمنا الغالية نهديك زهور الكون.

أمي جنتي في الأرض .. وطريقي إلى جنتي السماوية

أمي ملكة المحبة و الحنان .. لك تنحني الروح لتصل إلى رضاها

ضحكتك يا أمي الغالية تلون أيامنا بالفرح والرضا.. كوني دائما كما نتمنى.. راضية.. مستبشرة .. وسعيدة

أمي .. ثم أمي.. ثم أمي .. ثم يصبح العالم أحلى وأروع.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم