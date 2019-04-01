مجموعة من أجمل الرسائل والمسجات لعيد الفصح 2019

أجمل الرسائل والمسجات لعيد الفصح 2019

جرت العادة على أن يداول الأصدقاء والأجباب الرسائل والمسجات التي تعبر عن مشاعرهم في المناسبات الجميلة، ولكل من يبحث عن رسائل قصيرة مميزة ليرسها للأهل والأصدقات في عيد الفصح إليكم أجمل الرسائل:

- من بستان يسوع وريحانة أهديك الورد بكل ألوانة وأهنيك بالعيد قبل أوانة.

- يا زهرة في البستان يا جميل كأرز لبنان كل يوم وأنت قلبك بالمسيح مليان.

- خير وحب وفرحة قلب ونعمة ربعيد سعيدياً أطيب قلب.

- يا طيور العذرا زوريهم وبماء الورد رشيهم وبعيد القيامة هنيهم يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبقيامة المسيح هنيهم.

- بالأمس يموت واليوم نور والأحد قام وزلزل القبور المسيح قام بالحقيقة قام عين ربنا شايفاك وبأيده ماشي معاك وقلبة يشتاق سكناك .

- العذراء بثوبها تغطيك ألب بنوره يحميك يسوع بقلبه مخليك وبقيامتة أهنيك مع لحظات قيامة يسوع تنطفىْ شموع وتشتعل شموع أتمنى لك عيد سعيد مع يسوع.

- يا طيور العذراء زوريهم ومن كاس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم بعد الضلمة يجي نهار وبعد الصلب يجي أنوار قلت أهني وأقول لكل حبيب أخرستوس أنستي أليسوس أنستي.

- يا للعجب السماء والأرض يسعان مجد الله لكن الله يشتهي أن يسكن فيك بالروح القدوس.

- ضع الرب يسوع أمام عينيك ضع الكتاب المقدس بين يديك ضع العالم وشهوته تحت قدميك قلبى يسلم على الغاليين ويبعث ورد وفل وياسمين ويقولكم كل سنة وأنتم طيبين.

- ليكن الصليب رمزاً للإفتخار ليكن القبر نهاية الإنكسار لتكن القيامة هي الإنتصار ليكن السيد المسيح سيد القرار.

- الجمعة آلالام والسبت نور والأحد قام وزلزل القبور المسيح قام بالحقيقة قام.

- الحجر مرفوع والكفن موضوع ولا توجد دموع لأنه قد قام يسوع بالحقيقة قام يا فرحنا وهنانا مسيحنا صلب وفدانا قام وأحياناً وغفر خطايانا.

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