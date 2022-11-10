عيد الكريسماس بات على الأبواب، وقد بدأت بعض العائلات بالتحضيرات لعيد الكريسماس ورأس السنة وطقوسهما، ويعتبر فرصة للتواصل بين الأهل والأصدقاء، حيث في هذا العيد يتم تبادل الكثير من الأشخاص بـ تهنئة عيد الكريسماس، وفي هذا المقال ستناول الحديث عن أجمل وأرق رسائل عيد الكريسماس:

رسائل عيد الكريسماس

من أجمل رسائل عيد الكريسماس، نفسى أكون بابا نويل وآجى فى نص الليل واقولك happy new year

يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم.

العدرا بتوبها تغطيك، الرب بنوره يحميك، يسوع بقلبه يخبيك، وبميلاده أهنيك.

أقيدلكم الشموع واصليلكم بخشوع، تكونوا فى رعاية يسوع، كل سنة وأنت طيب.

ياطيور العدرا زوريهم ومن كأس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبرأس السنة وعيد الميلاد المجيد هنيهم واجعليها سنة حلوة على الجميع.

يازهرة في البستان، يا جميل كأرز لبنان، كل يوم وأنت قلبك، بالمسيح مليان.

كلام فى كلام ليك يا أجمل إنسان ..كل سنة وأنت في أحضان يسوع متصان.

حب وخير وفرحة قلب ونعمة رب وعيد سعيد يا أطيب قلب.

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام وأنتم بخير.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء، وكل عام وأنت بخير.

أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

يا رسالة دوريه وأمسكيه وبوسيه وقبل الزحمة بعيد الكريسماس هنيه.

للغالين فقط اللي أحبهم ويحبوني كل عام وأنتم بخير بالسنة الجديدة.

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عيد ميلاد مجيد وأنت بألف خير.

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله يوم أشوفك إنت سعيد.

مع آخر لحظات نطفي شموع ونتمني لكم سنه حب جديدة بلا دموع.

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل كريسماس وأنت بخير.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك احلى عيد كريسماس.

جيت باسابق الساعات عشان أقولك عيد ميلاد مجيد.

أحر الأفكار وأطيب التمنيات بعيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة.

حتى لو كنت بعيدًا ستكون في خاطري في يوم الكريسماس هذا، نرسل لكم أحر تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للغاية.

أرسل إليكم أطيب تمنياتي بموسم احتفالي رائع عبر الأميال. إجازة سعيدة.

شكرا لكونك جزء مهم من حياتي. أتمنى لك عيد ميلاد سعيد وأن العام القادم مليء بالعديد من النعم لك ولعائلتك.

أتمنى أن يملأ القرب من أحبائك وعائلتك وأصدقائك قلبك بالفرح.

أتمنى أن يتألق عيد الميلاد الخاص بك بفرح وحسن نية.

أتمنى أن تكون احتفالاتكم مليئة بالكثير من المرح والمفاجآت والسحر.

تحية موسمية، وأطيب التمنيات بالعام الجديد، وكل عام وأنتم بخير.

أطيب التمنيات بعام جديد سعيد ومزدهر.

عيد ميلاد مجيد وأطيب التمنيات بالعام الجديد.

تحيات الموسم وأطيب التمنيات بالعام الجديد.

قد لا يجلب لك موسم الكريسماس هذا سوى الذكريات، الجميلة والسعادة والضحك، أتمنى لكم كل التوفيق في موسم الأعياد وطوال العام، عيد ميلاد سعيد.

دعونا ننسى الماضي ونبدأ من جديد، وأتمنى رؤيتك في عيد الميلاد هذا العام سعيد.

أتمنى أن تتلقى أعظم هدية على الإطلاق في عيد الميلاد هذا، وشخص تشاركه حياتك معه، عيد ميلاد.

قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط اتمنى اشوفك في عيد الكريسماس مبسوط.

من أحلى رسائل عيد الكريسماس، أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

أقدم لك هديه اعتبرها عيديه روحي وقلبي وباقه ورد وبوسه على أحلى خد.

للكلمة ردود وللفرحه وجود ولأيام العيد وقت محدود وليك تهنئه ملهاش حدود.

عبارات تهنئة الكريسماس

من أجمل عبارات تهنئة الكريسماس، ليس ما يزين شجرة الكريسماس هو الأهم، بل كل الأشخاص من حولنا هم أهم هدية لهذا العام الجديد "عام 2023"، كل عام وأنا ممتن جدًا أن يكون لي أصدقاء مثلكم.

لقد أضافت الكثير من المرح والسعادة في الكريسماس هذا العام.

ومن أجمل العبارات عن عيد الكريسماس، على الرغم من أننا منفصلون، فأنت في قلبي في دائمًا وأتمنى لك هذا العام كريسماس سعيد.

كل ما أريده لهذا العام الجديد 2023 هو أنت، فأنا ممتنة لوجودك في حياتي هذا العام والعام القادم يا حبيبي.

من أجمل عبارات تهنئة الكريسماس، أحبك هو أفضل هدية لعيد الميلاد يمكن أن أحصل عليها على الإطلاق، كريسماس سعيد لك حبيبي.

عندما أنظر إلى شجرة الكريسماس أتذكر أيامنا السعيدة معاً، عيد ميلاد سعيد لك حبيبي وحياتي.

الكريسماس هو أكثر سحراً الآن بعد أن أصبحت في حياتي وكل حياتي.

عيد ميلاد مجيد لأحلى شخص، أنت أحلى من حياتي، أنا أشعر معه بالسعادة التي سوف تزيد مع العام الجديد، فالجلوس معك واحتساء من كوب من الكاكاو الساخن ويملأ قلبي بالفرح أكثر من أكبر هدية، أحبك صديقتي.

الشيء الوحيد الذي أحبه أكثر من عيد الكريسماس هو أنت.

متى موعد عيد الكريسماس؟

يكثر البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل وفي موقع التواصل الاجتماعي على "موعد عيد الكريسماس"، وسوف يحل موعد عيد الكريسماس يوم الأحد 25 كانون الأول/ ديسمبر.

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