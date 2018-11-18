أجمل رسائل التهنئة بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس" من البوابة

عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

وتبادل الهدايا يعتبر من الجوانب الرئيسية للاحتفال بعيد الميلاد حديثًا، وهو ما يجعل موسم عيد الميلاد أكثر مواسم السنة ربحًا بالنسبة لمتاجر التجزئة والشركات حول العالم؛ كان تبادل الهدايا شائعًا في بعض مناطق الإمبراطورية الرومانية أواخر ديسمبر كجزء من طقوس دينية.

نقدم لكم على موقع "البوابة" بمناسبة أعياد الأخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس" لعام 2018 مجموعة مميزة من الرسائل والمسجات نتمنى أن تنال إعجابكم:

- نفسى أكون بابا نويل وآجى فى نص الليل واقولك happy new year

- يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم

- العدرا بتوبها تغطيك ..الرب بنوره يحميك ..يسوع بقلبه يخبيك ..وبميلاده اهنيك

- اقيدلكم الشموع واصليلكم بخشوع …تكونوا فى رعاية يسوع … كل سنة وانت طيب

- ياطيور العدرا زوريهم ومن كأس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبرأس السنة وعيد الميلاد المجيد هنيهم واجعليها سنة حلوة عليهم وعالينا

- يازهرة فى البستان ..يا جميل كأرز لبنان ..كل يوم وانت قلبك ..بالمسيح مليان

- كلام فى كلام ليك يا اجمل انسان ..كل سنة وانت فى احضان يسوع متصان

- خير وحب وفرحة قلب ونعمة رب وعيد سعيد يا اطيب قلب

- أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير

- يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير

- أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

- يا رسالة دوريه و أمسكيه و بوسيه و قبل الزحمة بعيد الكريسماس هنيه

- للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

- كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عيد ميلاد مجيد وانت بخير وسعيد

- مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله يوم أشوفك إنت سعيد

- مع آخر لحظات نطفي شموع ونتمني لكم سنه حب جديدة بلا دموع

- بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل كريسماس وانت بخير

- أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك احلى عيد كريسماس

- جيت باسابق الساعات عشان اقولك عيد ميلاد مجيد

- قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط اتمنى اشوفك في عيد الكريسماس مبسوط

- أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

- اقدم لك هديه اعتبرها عيديه روحي وقلبي و باقه ورد و بوسه على أحلى خد

- للكلمه ردود وللفرحه وجود ولايام العيد وقت محدود وليك تهنئه ملهاش حدود

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