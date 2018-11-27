أجمل رسائل ومسجات العام الجديد 2019 من البوابة

العام الجديد 2019

بقي 33 يوم وتغلق سنة 2018 أبوابها ونبدأ سنة 2019 سنة جديدة مليئة بالطاقة الإيجابية والحب والسعادة والفرح والطمأنية والرحمة والهدوء والاتزان، يقدم لكم موقع البوابة مجموعة مميزة من الرسائل والمسجات للعام الجديد ويتمنى أن تنال إعجابكم:

- كـل عـام وحبـك الأجـمـل، يا مضوي شمعـة ســنيــني، كـل عــام وأنــت الأول، فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني.

- فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني.. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة.. خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك.

- سنة وره سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.

- انطلقت مني أحلى التهاني بالعام الجديد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

- بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل سنة وانت بخير.

- راس السنة مش يوم الاثنين بس اهنينا احنا الاثنين وكل سنة واحنا طيبين.

- راحت سنة بكل ما فيها.. وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت… أغلى واحلى مافيها.

- البقية في حياتك.. ننعي لك.. السنة القديمة.. أعاننا الله جميعا بالصبر والسلوان.

- يا طيور السلام مري عليهم وبالعام الجديد هنيهم وقوليلهم إني بدعيلهم بسنة خير وربنا يحقق أمانيهم.

- سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات.

- بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا.

- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر 2019.

- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد.. كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.

- أنت بعيد وقلبك بعيد بس بتمنالك عام جديد سعيد.

- اليوم: أحبك وبكرة: أعشقك وبعده: أموت فيك و السنة الجديدة: من غيرك ما أقدرش أعيشها.

- نصيحة محب.. شوف نفسك السنة دي وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدا سنة جديدة.. بنفس حلوة وبريئة.

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