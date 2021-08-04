يحتفل جميع المسلمون من كل دول العالم بالسنة الهجرية الجديدة، فهي ذكرى من أهم الذكريات لدى المسلمين فهي ذكرى هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

رأس السنة الهجرية هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمين اليوم الأول من شهر المحرم، وهو بداية التقويم الإسلامي. تعتبر رأس السنة الهجرية عيدًا إسلاميًا وإجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية. بينما يعتبر الشيعة أن محرم هو شهر الحزن والأسى لأن فيه ذكرى وفاة الحسين بن علي وأصحابه في يوم عاشوراء. في بعض البلدان الإسلامية يعتبر الأول من محرم إجازة رسمية.

تعد مناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة من أهم المناسبات التي يتسابق المسلمين في تهنئة بعضهم البعض بحلولها، والتي تعتبر فاتحة خير على الأمة الإسلامية، ومن الجميل أن نتذكر من نحب بحلول العام الجديد.

رسائل ومسجات بمناسبة العام الهجري الجديد 1443

بقلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك .. وعلى الناس أغليتك .. وبالسنة الجديدة هنيتك. أتحدّى العالم وأنا معاك.. وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك .. ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي .. أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضو معاك.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنّيك قبل البشر.

راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها، لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها.

باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجد.

يا طيور السلام مرّي عليهم .. وبالعام الجديد هنيهم وخبريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.

بريح العطر والريحان بآيات من القرآن أهنيك يا أحلى إنسان. يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

كل سنة تمر لا جديد، وهالسنة ما أدري ويش يصير، لكن الأهم إنك عني مو بعيد وحبّك يسري في قلبي مِن وريد لوريد.

لو جرحنا وانجرحنا .. خلنا ننسى أو نتناسى .. المهم نبدأ سنة جديدة والقلوب فيها متصافية.

حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك عسى الله يعوده عليي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك.

مرت سنة بكل ما فيها ومرت سنة بكل ما فيها وجت سنة أحلى ما فيها إنك لسا معايا فيها.

باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

بتبدى سنة جديدة بنفس هنيئة، ونتمنى كل حاجة جديدة نتفاءل فيها بحياة سعيدة.

أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعوّدت على فنونك، وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك.

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر.

اللهم اجعل أيامها شبيهة بها جميلة: مثلها نقية: كقلبها طاهرة كروحها.

أتحدى العالم وأنا معاك وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك، ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.

حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك عسى الله يعوده عليي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك.

يا أغلى البشر والأحباب، سنة جديدة عالأبواب، ودمعي والله على حد الأهداب، قرّرت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.

تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وانت سعيد، وعمر مديد وبوسة إلك يا أغلى حبيب.

الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك، والعين حنت قبل ينطق لساني ولهان كلي بالغلا جيت، أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني بمناسبة العام الجديد، وكل عام وأنت بخير.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبالسنة الجديدة يهنيك.

أقدم لك عيديّة اعتبرها عيدية براس السنة الميلادية بوسة لأحلى خدود وردية.

من قالك إنّي في عيد أو إني سعيد يوم أشوفك هو العيد وكل عام وإنت بعمر جديد.

مرت سنة وجات سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبك بقلبي محفوظ، وكل عام وإنت بخير.

مرت سنة بكل ما فيها، وجت سنة أحلى ما فيها إنك لسة معايا فيها.

لك ثلاث وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام وأنت بخير.

أنا وقلبي فدى عيونك.. تعودت على فنونك.. وما أبي سنة جديدة بدونك.. أبى أعيش روعة جنونك.

كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني، كل عام وانت الأول.. في حياتي وقلبي وعقلي.

يا ورد روح لحبيبي وقوله أنا هدية لك من إنسان بحبك ويقول لك كل عام وإنت بخير.

نفسي أسمع كلمة كل عام وإنت بخير وتنسى إنّي في يوم جرحتك وأذيتك يا طير.

أعايدك جعـلك طـيلة العمر وإنت بخـير.. وأزف لك باقة ورد بالعطـر فـواحة. مدري ظروفك ولا وقتك قسى، ولا قلبك نسى اللي منعتك تقول: كل عام وأنت بخير.

يا شمس الكون نوري على حبيبي واحملي سلامي له، وقوليله كل عام وإنت بخير.

مع آخر لحظات راس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمنّى لكم سنة حب بلا دموع.

أعذب تهنئة.. لأعذب إحساس.. يا اللي غلاك.. ماله قياس.. كل عام وإنت أسعد ناس.

الآن ولأوّل مرة حصرياً، وعلى شاشة تليفونك، وقبل كل الناس، كل سنة وانت طيّب.

تليفوني مسكين حرارته أربعين، وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين، ويقوللهم كل سنة وانتم طيبين.

نصيحة محب شوف نفسك هالسنة وحاسبها، وشوف غلطاتك وعدّلها، وابدأ سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.

بتبدي سنة جديدة وما نبي رسايل قديمة، نبي كل شيء جديد نتفاءل فيه بسنة سعيدة. أنا وقلبي فدى عيونك.. أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك. أتحدى العالم وأنا معاك وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك ومع سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا وقلبي، وروحي وإحساسي برضو معاك.

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنّة ربي سكناك.

الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك، والعين حنت قبل ينطق لساني ولهان، كلي بالغلا جيت أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني.

نصيحة مُحب .. شوف نفسك هالسنة وحاسبها .. وشوف غلطاتك وعدّلها .. وابدأ سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.

تبدأ سنة جديدة ولا نريد رسائل قديمة .. نريد كل شيء جديد نتفاءل فيه بسنة سعيدة. البقية في حياتك .. ننعي لك السنة القديمة .. أعاننا الله جميعاً .. بالصبر والسلوان.