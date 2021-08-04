دعاء السنة الهجرية الجديدة 1443

يحتفل جميع المسلمون من كل دول العالم بالسنة الهجرية الجديدة، فهي ذكرى من أهم الذكريات لدى المسلمين فهي ذكرى هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

رأس السنة الهجرية هو أول أيام أول أشهُر العام الهجري الجديد وهو شهر محرم بكونه هو أو شهر من الأشهر القمرية الهجرية.

ويحدث الاحتفال في مختلَف الدول الإسلامية والعربية بتلك الذكرى الإسلامية التي قد سطرت مجال عظمة وتضحيات ووفاء رسولنا الكريم سيدنا محمد صل الله فوق منه وسلم لطلب الحضور الإسلامية حتى من الله سبحانه وتعالى على الأمة وأظهر ذلك الدين وكتب له النصرة والتوطيد في شتى بعمق الأرض.

دعاء السنة الهجرية الجديدة

اللهم اجعل هذا العام أفضل من قبله، والعام القادم أفضل من عامنا هذا، ونسألك اللهم أن تقدر لنا الخير حيث شئت ثم ارضنا به يا أكرم الأكرمين.

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرئتي عليك

اللهم أستغفرك منه فاغفر لي

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب و الغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا أرحم الراحمين

اللهم انت ربي الازلي القديم وهذا عام جديد نسالك خيره ونعوذ.بك من شره ونستكفيك مؤنه وشغله يا ذا الجلال والاكرام

اللهم انت الابدي القديم وهذا عام جديد نسالك فيه العصمه من الشيطان والعون على هذه النفس الامارة بالسو والاشتغال بما يقربنا اليك زلفي

اللهم ما عملنا من عمل في السنه الماضيه نهيتنا عته ولم ترضه ونسيناه ولم تنسه وحلمت علينا مع قدرتم على عقوبتنا فنستغفرك منه فاغفر لنا

يا غفور يا شكور وما عملنا من عملنا ترضاه وهديتنا عليه تقبله من يا ذا الجلال والإكرام ولا تقطع رجائنا منك يا الله

اللهم قدر لنا الخير حيث شئت ثم أرضنا به وأفرحنا وحببنا به اللهم اجعل حياتنا أهنأ وأسعد وأجمل من كل توقعاتنا اللهم اكتب لنا في أيامنا القادمة

فرحا يتغير بها مجرى حياتنا للأبد اللهم أسعدنا ثم أسعدنا ثم أسعدنا حتى تبلغ السعادة منتهاها.أسماء الشهور الهجرية

أسماء الشهور القمرية في البلدان

• الشهر الأول اسمه محرم

• الشهر الثاني اسمه صفر

• الشهر الثالث اسمه ربيع الأول

• الشهر الرابع اسمه ربيع الثاني (أو ربيع الآخر)

• الشهر الخامس اسمه جمادى الأولى

• الشهر السادس اسمه جمادى الآخرة

• الشهر السابع اسمه رجب

• الشهر الثامن اسمه شعبان

• الشهر التاسع اسمه رمضان

• الشهر العاشر اسمه شوال

• الشهر الحادي عشر اسمه ذو القعدة

• الشهر الثاني عشر اسمه ذو الحجة

موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1443

يزداد البحث من جميع المواطنين لمعرفة موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1443 وبداية شهر محرم للعام الهجري الجديد، حيث يحتفل جميع المسلمون من كل دول العالم بالسنة الهجرية الجديدة، فهي ذكرى من أهم الذكريات لدى المسلمين فهي ذكرى هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ولهذا سوف نتعرف معا على موعد إجازة رأس السنة الهجرية وبداية شهر محرم المبارك للعام الهجري الجديد 1443.

موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1443

اعلى من المركز القومي للبحوث الفلكية أن بداية شهر محرم موعد راس السنه الهجرية الجديدة للعام الجديد 1443 سوف يكون 9 أغسطس عام 2021 فهو الموافق يوم الاثنين.

كما أكدت رئاسة الوزراء أنه سوف يتم ترحيل جميع الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع ماعدا الإجازات والأعياد الدينية ومنهم عيد الفطر وعيد الأضحى.

قد تم الاتفاق أن تحديد موعد الإجازة الرسمية للعام الهجري الجديد 1443 في يوم الخميس وهو يوافق 12 من شهر أغسطس عام 2021.

توقيت اجازة رأس السنه الهجريه 1443-2021

يُعتبر يوم رأس السنة الهجرية القريبة العهد واقعة دينية مأمورية جدًا وفارقة في تاريخ الأمة الإسلامية .

فقد شهدت على تضحيات المسلمين الأوائل كلما تركوا الغالي والنفيس وخرجوا من ديارهم من مكة متجهين إلى البلدة المنورة بهدف مساندة وتأييد طلب الحضور الإسلامية وإظهارها.

وهنالك الكمية الوفيرة من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة التي يشطب التطرق إليها وتعليمها للنشء الضئيل في تلك الموقف من كل عام.

يوم رأس السنة الهجرية يكون عطلة حكومية في مختلف الدول الإسلامية.

يوم العُطلة لرأس السنة الهجرية 1442 لذلك العام يوم الاثنين 9 – 8 – 2021م في مختلَف شركات الشغل بالقطاع العام والخاص وسوف ينهي استئناف المجهود والدراسة في اليوم الآتي على الفورً.

الإحتفال بالسنة الهجرية مع الأطفال

• بادل التهاني في المسجد بعد صلاة الفجر أو الظهر، حضور محاضرات دينية تتحدث عن هذا اليوم وتروي أحداثه ومدى معاناة الرسول الكريم في الهجرة ليبدأ عصر الإسلام الجديد.

• تبادل الرسائل النصية وعبارات التهنئة والاكثار من الصلاة على النبي الكريم.

• يشرح الاجداد والآباء للاطفال سبب العطلة والاحتفال بهذا اليوم، ويتحدّثون عن يوم رأس السنة الهجرية وما يعنيه للمسلمين، ليحب الطفل رسوله الذي ضحّى لأجله، فيتعرّف على تاريخ الإسلام من خلال القصص والاحتفاء بهذا اليوم.

• من الطقوس أيضًا أن توزّع النساء التمور وماء زمزم والقهوة العربية، بالإضافة إلى الحلوى على الجيران وأهل البيت والضيوف في هذا اليوم، وتحاول الأمهات تنمية حب الله ورسوله ليعرف الأبناء أهمية هذا اليوم في التاريخ الإسلامي.

• من الحلويات التي غالباً ما تُقدم في هذه المناسبة حلوى (المشبك)، والتي تُحبّ الأمهات توزيعها على أطفالهنّ في هذا اليوم احتفالاً به، وتوزع على أطفال الجيران والأقارب أيضاً؛ فهو يوم يُستحبّ به الفرح.