رسائل ومسجات شهر رمضان المبارك 2019

رمضان شهر الرحمة والغفران، ثلاثون يوماً من العبادة والطاعة والرحمة، أيام العطاء والتكافل الاجتماعي، ليت كل العام رمضان، فلا يوجد أجمل من هذا الشهر، و لتهنئة عائلتك وأصدقائك بقدوم هذا الشهر نقدم لكم باقة من أجمل التهاني نتمنى أن تنال إعجابكم:

- كل عام وأنتم بخير.

- مبارك عليكم الشهر.

- رمضان كريم.

- أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنه مديدة.

- أعادة الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.

- هل هلالك يا رمضان ونور بيتنا وبيتكم.

- عساكم من عواده.

- أتمنى أكون أول مفتون يرسل تهنئة ويقول مبروك الشهر الكريم يا أحلى عيون.

- اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا

- اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي

- سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

- صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك قل الحق ولو على نفسك

- صلة القرابة مثراة في المال محبة في الأهل منسأة في الأجل.

- من قطع بك أوصله لا تقاطعه خل ربك راضي عنك برضاه

- بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود

- باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود.

- أمانينا تسبق تهانينا..وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا.

- قوموا وشوفوا القمر رمضان هل يا بشر بنصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر.

- الله ينورقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان وأن يجمعنا أنا وإنت ومن أحببنا فيه في دار الجنان.

- بقلم شاعر وفرشة فنان أسبق الأنس والطير والجان وأطير عالي بسما الأكوان أمر على براري وجبال ووديان وأبارك لكم قرب شهر رمضان.

- مساء الورد عالحلوين اللي بهاليوم صايمين وعن الشاي والقهوه صابرين وللحين مومتنرفزين وللسانهم ماسكين وفي الخير ساعيين واخر اليوم متقابلين على سفرة الصايمين عساكم دوم عايدين هالشهر ومن الفايزين

المزيد من الأدعية:

مجموعة أدعية لاستقبال شهر رمضان المبارك