4 طرق لرفع مستوى هرمون الأنوثة

شرب فنجانين من القهوة يومياً يزيد مستوى هرمون الإستروجين عند النساء

1- اتباع نظام غذاء صحي:

ركزي على تناول البروتينات، مثل: البيض، واللحوم الحمراء، واللحوم البيضاء.

قللي من تناول السكريات والنشويات والدهون.

تناولي الخضار والفواكه الطازجة، والبقوليات والصويا وحليب الصويا؛ لاحتوائها على الإستروجين النباتي، الذي يطلق عليه اسم اللجنين، ونوع آخر يسمى ايزوفلافونوز.

2- ممارسة التمارين الرياضية:

فممارسة الرياضة هامة لصحة الجسم ككل، وتوازن هرموناته أيضاً، إضافة إلى أنّها تقلّل من نسبة الإصابة بسرطان الثدي، ولكن يجب عدم الإفراط في ممارسة الرياضة؛ لأنّ انخفاض نسبة الدهون في الجسم عن الوضع الصحي، يقلل من إنتاج هرمون الإستروجين.

3- ممارسات أخرى تناولي مكملات تشاستيبيري: تشاستيبيري نوع من الأعشاب، وهي أحد المكملات الموجودة على شكل أقراص، يتم وصفها من قبل الطبيب لزيادة الخصوبة عند النساء، ويجب مراعاة عدم تناولها في حال كنتِ تتناولين حبوب من الحمل، أو أدوية نفسيّة.

4- تناولي فنجانين من القهوة يومياً: أثبتت الدراسات بأن شرب فنجانين من القهوة يومياً، يزيد من مستوى هرمون الإستروجين عند النساء. ابتعدي عن التدخين: التدخين يؤثر سلباً على صحة الغدد الصماء، وقدرتها على إفراز الهرمونات، وهناك بعض الدراسات التي تؤكد علاقة التدخين بضعف الحيض وانقطاعه في وقت مبكر، والعقم أحياناً.

المزيد:

ما هو تأثير الخصوبة على العلاقة الحميمة؟

هذا هو الوقت الأنسب للاستحمام لزيادة الخصوبة!

4 أطعمة تؤثر بطريقة سلبية على خصوبة المرأة...تجنبيها الآن!