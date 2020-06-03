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رقائق الخبز بالسكر والقرفة

منشور 03 حزيران / يونيو 2020 - 03:00
رقائق الخبز بالسكر والقرفة

هل تبحث عن وجبة خفيفة وشهية: لما لا تجرب الرقائق بالقرفة والسكر.

المكونات:

4 قطع من الخبز العربي

3 ملاعق كبيرة من الزبدة أو زيت جوز الهند المذاب

4 ملاعق صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

الطريقة:

يسخن الفرن على درجة حرارة 400 فهرنهايت. توضع ورقة الخبز على الصينية وترش برذاذ الطبخ. يقطع الخبز إلى ثمانية مثلثات متساوية الحجم وتوضع على الصينية.

في وعاء صغير ، يخلط السكر والقرفة حتى تمتزج جيدًا.

يدهن كل مثلث بالزبدة المذابة أو زيت جوز الهند. يرش خليط القرفة / السكر بالتساوي على المثلثات ، ويوضع على الصينية.

تخبز لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تنضج حسب رغبتك.

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