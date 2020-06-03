رقائق الخبز بالسكر والقرفة

هل تبحث عن وجبة خفيفة وشهية: لما لا تجرب الرقائق بالقرفة والسكر.
المكونات:
4 قطع من الخبز العربي
3 ملاعق كبيرة من الزبدة أو زيت جوز الهند المذاب
4 ملاعق صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
الطريقة:
يسخن الفرن على درجة حرارة 400 فهرنهايت. توضع ورقة الخبز على الصينية وترش برذاذ الطبخ. يقطع الخبز إلى ثمانية مثلثات متساوية الحجم وتوضع على الصينية.
في وعاء صغير ، يخلط السكر والقرفة حتى تمتزج جيدًا.
يدهن كل مثلث بالزبدة المذابة أو زيت جوز الهند. يرش خليط القرفة / السكر بالتساوي على المثلثات ، ويوضع على الصينية.
تخبز لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تنضج حسب رغبتك.