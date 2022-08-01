ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أو الهواء الطلق، أيهما أفضل؟ يعد ركوب الدراجات تمرينًا رائعًا يمكن أن يكون منعشًا وعالي الشدة. بمجرد أن تتدرب على ركوب الدراجات ، يمكنك الاستمتاع بالرحلة حتى أثناء الاستماع إلى بعض الموسيقى أو الاستمتاع بالنسيم البارد في الحديقة ؛ كل ذلك أثناء الحصول على تمرين رائع للقلب.

ولكن إذا كنت لا تعرف كيفية ركوب الدراجة أو كنت مهووسًا بالصالة الرياضية بدلاً من ذلك ، فقد يعني ركوب الدراجات أيضًا تمريناً داخلياً بالنسبة لك. مع هذا التمرين، يمكنك أيضًا جني فوائد ركوب الدراجات دون القلق بشأن الاصطدام بالحفر أو الركوب بدون موسيقى.

مهما كان ما تقرر اختياره ، فإن ركوب الدراجات في حد ذاته هو تمرين فعال يوصى به للأشخاص الذين يعانون من السكتة الدماغية المزمنة لمساعدة معدل ضربات القلب على التعافي. إذن أي نوع من الدراجات يجب أن تختار - خالي من القلق في الداخل أو مليء بالأدرينالين في الهواء الطلق؟

ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أو الهواء الطلق، أيهما أفضل؟

كم عدد السعرات الحرارية التي تحرقها؟

تعتمد كمية السعرات الحرارية التي تحرقها من ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أو الهواء الطلق على عدة عوامل أخرى غير نوع ركوب الدراجات الذي تختاره فقط. يمكن أن يختلف حسب وزنك ، والسرعة والشدة التي تختارها، وعدد فترات الراحة التي تأخذها ومدة التمرين. ومع ذلك ، فقد ثبت أن ركوب الدراجات في الهواء الطلق يحرق سعرات حرارية أكثر من ركوب الدراجات في الداخل.

بالنسبة لشخص يبلغ وزنه حوالي 56-57 كجم ، يمكن لركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أن يحرق من 210 إلى 315 سعرًا حراريًا في 30 دقيقة ، اعتمادًا على مدى انخفاض أو ارتفاع شدتها. يمكن لنفس الشخص أن يحرق حوالي 240 إلى 495 سعرة حرارية في 30 دقيقة بناءً على سرعته.

بنفس الطريقة ، إذا كان وزن الشخص 83-84 كجم ، فإن ركوب دراجة ثابتة لمدة 30 دقيقة سيساعده على حرق 311 إلى 466 سعرة حرارية ، حسب السرعة. بالنسبة لنفس الشخص ، يمكن أن يساعد ركوب الدراجات في الهواء الطلق على حرق حوالي 355 إلى 733 سعرًا حراريًا في 30 دقيقة، بناءً على شدته.

ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أو الهواء الطلق، أيهما أفضل؟

فوائد الدراجة الثابتة

في حين أن ركوب الدراجات في الخارج ممتع للغاية ، مع المناظر الطبيعية المتغيرة باستمرار للعرض ، فقد لا تتمكن من زيادة شدة التمرين عند الركوب في الهواء الطلق. من ناحية أخرى ، سيسمح لك استخدام الدراجة الثابتة بالعمل على شدتك. يمكنك حتى تحدي نفسك من خلال زيادة مستوى المقاومة على دراجتك الثابتة. إذا كنت لا تريد أن تقلق بشأن اتباع قواعد المرور وتغيير إطار مثقوب ، بين الحين والآخر، قد تكون الدراجة الثابتة هي الخيار الأفضل لك. يمكنك أن تدور حرفيًا في الداخل مع إغلاق عينيك بينما تسارع ساقيك!

ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أو الهواء الطلق، أيهما أفضل؟

الدراجة الثابتة وخسارة الوزن

إذا كنت محتارًا فيما إذا كان يجب عليك الاستثمار في دراجة ثابتة أم لا ، فمن المهم أيضًا معرفة ما إذا كان يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون. كانت هناك عدة دراسات للعثور على إجابة لهذا السؤال. وجد بحث أجري عام 2018 أن ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة جنبًا إلى جنب مع تدريب القوة ساعد في تقليل مستويات الكوليسترول ، وتعزيز التحمل ، والقوة لدى النساء الشابات ، دون أي تغييرات كبيرة في نظامهن الغذائي. وجدت دراسة أخرى شملت 40 امرأة مشاركة أنه بعد 12 أسبوعًا من ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة ، كان هناك انخفاض في مستويات الكوليسترول الكلية وكتلة الجسم ونسبة الدهون ومؤشر كتلة الجسم. يوضح هذا أن ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة سيساعدك على إنقاص الوزن والحصول على لياقة بدنية

ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أو الهواء الطلق، أيهما أفضل؟

ركوب الدراجات في الداخل مقارنة مع الخارج

في بحث أُجري في كوريا الجنوبية ، درس الباحثون 24 طالبة في المرحلة الإعدادية شاركن في دورة ركوب الدراجات لمدة 16 أسبوعًا. تم تخصيص 12 دراجة في الداخل و 12 دراجة في الهواء الطلق. فيما يتعلق بفقدان الوزن ، وجد الباحثون أنه لا يوجد فرق كبير بين الداخل والخارج. ومع ذلك ، وجدوا أن ركوب الدراجات في الداخل كان له تأثير أكبر على اللياقة البدنية للمشاركين ، ونسبة الدهون في الجسم ، ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

وأخيراً نظرًا لارتفاع الأمراض المعدية ، إذا كنت تشك في التعرق في صالة الألعاب الرياضية أو الحديقة العامة ، فيمكنك إما ركوب الدراجة في الهواء الطلق أو شراء دراجة ثابتة للمنزل. قد ترغب في التمسك بركوب الدراجات في الهواء الطلق إذا كنت تفضل العمل بالخارج أو الركوب مع أصدقائك.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: ما نوع شخصية طفلك؟

طبيب البوابة: ما هي انفلونزا الطماطم؟