رمزية ومعنى الأفعى المفترسة في الأحلام نشأ اسم أوروبوروس أو الأفعى التي تأكل ذيلها من الكلمة اليونانية التي تعني "الذيل المفترس" ، والتي تعود إلى أحد أقدم الرموز الصوفية في العالم.

رمزية ومعنى الأفعى المفترسة في الأحلام

المعنى الروحي

رمز قوي ولكنه غامض يحتوي على العديد من المعاني الروحية المختلفة المتشابكة فيه. في المقام الأول صورة للثعبان وهو يعض أو يلتهم أو يأكل ذيله والذي يمكن تصويره أيضًا على شكل رقم ثمانية.

ما الذي يرمز له ؟ هو رمز معرفي وخيميائي يعبر عن وحدة كل الأشياء ، المادية والروحية ، التي لا تختفي أبدًا ولكنها تتغير بشكل دائم في دورة أبدية من التدمير وإعادة الخلق.

رمزية ومعنى الأفعى المفترسة في الأحلام

الطبيعة الرمزية للدائرة

يمثل الشكل الدائري الطبيعة الحقيقية للكون وجميع الكائنات الحية: من البداية إلى النهاية ، والموت والولادة الجديدة ، والتجديد الدوري الأبدي أو دورة الحياة. يجب أن يلتهم الثعبان ذيله للحفاظ على الحياة ، في تجديد أبدي أو إعادة تكوين نفسه.

رمزية ومعنى الأفعى المفترسة في الأحلام

ما نعرفه عن الذيل المفترس

يمكن تفسير المعنى لأوروبوروس بشكل مختلف من منظور يونغيان ، والنص الأسطوري ، والكيمياء ، والغنوصية إلى الفيدا في الهند ؛ مختلفة قليلاً لكن جميع التفسيرات تحتوي على ثلاثة مفاهيم متشابهة.

الحياة الأبدية الاكتفاء الذاتي توحيد كل شيء

يمكن أن يعود أقدم سجل لأوروبوروس إلى 1600 قبل الميلاد في النص الجنائزي المصري القديم. تم اعتماد هذا الرمز في وقت لاحق من قبل اليونانيين ويمكن تتبعه منذ القرن الثالث عشر إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد في مصر.

رمز يستخدم غالبًا في الغنوصية والكيمياء ، يعرض أوروبوروس ربط كل الأشياء ، المادية والميتافيزيقية ؛ إلى ما لا نهاية ، فهو يتغير شكله بشكل دائم في دورة أبدية من الموت والبعث.

رمزية ومعنى الأفعى المفترسة في الأحلام

الأوروبوروس في الأحلام والرؤى

تظهر صورة أوروبوروس بشكل شائع في الأحلام أو الرؤى ؛ وصف الكيميائي العضوي الألماني آوغست كيكول لحظة اليوريكا عندما فهم بنية البنزين ، بعد أن رأى رؤية لأوروبوروس.

في الأحلام ، يظهر أوروبوروس بطريقة غير مباشرة أو خفية ، وعادة ما يتكشف مثل ثعبان يأكل ثعبانًا آخر ، ثعبان برأسين ، ثعبان يأكل شخصًا ؛ أو بشكل مباشر أكثر حيث يأكل الثعبان ذيله. قد تتكشف طبيعة الثعبان المعقدة مهددة في الحلم بينما تصبح في الواقع رمزًا للتحول الداخلي.

من الناحية المجازية ، يمثل الثعبان الذي يأكل ذيله في المنام تكامل النفس ، والتوحيد بين العقل الواعي واللاواعي. رمز يظهر في أوقات معينة في حياة المرء. عندما يتخلص المرء من جلده القديم (نفسه القديم) لإفساح المجال للجديد أو ليصبح كاملاً.

رمزية ومعنى الأفعى المفترسة في الأحلام

هل أوروبوروس رمز شرير؟

في الأساطير والتقاليد المسيحية ، من المعروف أن الأفعى تحتوي على دلالات شريرة وراءها. ومع ذلك ، يحتوي الثعبان في الأحلام على عنصرين يتراوحان من الشر إلى التحول الداخلي.

يعتبر أوروبوروس رمزًا إيجابيًا يعني شيئًا لا ينتهي أبدًا ولكنه يتغير باستمرار.

اقرأ أيضاً:

معنى ورمزية الحلم داخل الحلم في المنام؟