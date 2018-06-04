تعرف على أسباب زيادة الوزن في رمضان

الإسراف في تناول الطعام يؤدي الى زيادة الوزن

هل لاحظت زيادة في وزنك مؤخراً؟ يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من زيادة في الوزن في رمضان ولأسباب عديدة. تعالوا نتعرف عليها:

الأكل بلا توقف وبلا حساب طوال الوقت، خصوصاً فترة ما بين الإفطار والسحور. وغالباً ما يصاحبه الخمول طوال الليل بتأثير التخمة.

قلّة الحركة والراحة التامة عقب الإفطار.

زيادة كميات الأكل عن المعدل الاعتيادي.

تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون بكميات كبيرة مثل الكنافة، القطايف، السمبوسك والمقالي وخصوصاً في فترة المساء.

كثرة الولائم، وتناول الأطعمة المتنوعة الشهية وبكميات كبيرة التي هي مليئة بالسعرات الحرارية.

ما السبيل إلى تحسين العادات الغذائية والحد من زيادة الوزن؟

عدم الإسراف في تناول الطعام. تناولي إفطار خفيف وكميات طعام معتدلة.

عدم التهام الطعام والتأني في ‏مضغه حتى لا يصاب الصائم بعسر الهضم.

التركيز على تناول الشوربة والسلطات، فهي قليلة الوحدات الحرارية وتشعرك بالشبع.

شرب على الأقل 8 أكواب من الماء يومياً.

تناول الفاكهة الطازجة وعصائرها الطبيعية من دون إضافة السكر، بدل العصائر الجاهزة التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

اختيار منتجات الحليب قليلة الدسم واللحوم قليلة الدهن.

تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، المقالي والحلويات.

استبدال الحلويات الرمضانية بسلطة الفاكهة من وقت إلى آخر.

ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة الى ساعة يومياً بعد حوالي ساعتين من تناول الإفطار وذلك لحرق السعرات الحرارية الإضافية.