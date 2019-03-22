كيف تساعدك بعض الرموز على تفسير حلمك؟

الحلم هو محاولة العقل بالباطن أو اللاوعي بالتواصل مع الشخص

الحلم هو محاولة العقل بالباطن أو اللاوعي بالتواصل مع الشخص، وتمرير رسائل معينة بلغة رمزية. وفي معظم الأحيان يتعذّر على المرء فكّ هذه الرموز وجلاء غوامضها، حتى أنه ينسى بعض الأحلام لدى الاستيقاظ، ولا يبقى منها سوى ذلك الشعور بالفرح أو الانزعاج الذي ينتابه.

الحلم هو رسالة مباشرة من الروح، تفنّد بعض الرموز التي تظهر في الأحلام:

1- ترمز الأشواك إلى لقاءات جديدة، حيث يكون المزاج جيداً ويناسب الشخص، بعيداً عن الوحدة والعزلة.

2- رفضٌ للقذارة والقلق ورمزٌ للتجدّد مع مشهد الحرق على حياة قويّة وحادة لكنه يشير أيضاً الى عدم السيطرة.

3- لعلّه من مصلحتك أن تستمتع أكثر إلى حاجات الآخر، وإلاّ فقد يتفاقم الوضع ويسوء فيما تنهمك في انشغالاتك. هذا الوضع يأتي مع مشهد الإعصار الذي يحتل أحلامك، ويختبئ خلف هذا السلوك خوف من الحميمية أو نوع من التبعية العاطفية.

4- تشير عملية تسلّق الجبال الى تمتع الشخص بالنشاط والحيوية والثقة بالمستقبل. وإقامة علاقات مثيرة للاهتمام عبر إعطاء الأولوية لحياتك الاجتماعية. وفي الحبّ، هناك احتمال حدوث لقاء لطيف.

5- أما مشهد التعذيب في الحلم، فهو كناية عن أن الوقت قد حان كي تجري تغييرات في حياتك المهنية. تشعر أحياناً وكأنك تضيّع وقتك وتبدّد مواهبك. لا تستبعد إطلاق شركة. وتتبع أموالك خط تطور معنوياتك وطاقتك الآخذ في الارتفاع. تسجّل ارتفاعاً على كافة الأصعدة: المال، المشاريع والحيوية.

6- كثرٌ يرون مأتماً في الحلم، وهذا دليل على أنك ضائع بين الدروب المتشعبة التي يمكن أن تسلكها. يجب أن تستمع الى حدسك وإلاّ فإنك تسعى الى تسريع الأحداث.

7- أما في حال رأيت مأتم شخص تعرفه، فهذا يشير الى أن السبيل الذي عليك اتباعه واضح والطريق مفتوحة، فيكفي أن تسلكها. ثق بالنتيجة الايجابية للطلب الذي تقدّمت به أو الإجراء الذي تتبعه أو القرارات التي اتخذتها. ستحقق أمنيتك في وقت قريب.

8- أن تصبح مجنوناً، فستسير أمورك على ما يرام، وتحقق نجاحاً. ستكون السنة المقبلة مثيرة، فريدة وخارج الأطر الموضوعة. ستواجهك الحياة اعتباراً من الشهر المقبل بتحديات ما كانت لتخطر لك. لا تدع الفرصة تفوتك. إن الفرص التي ستتاح أمامك يستحيل رفضها.

9- أما أن تكوني حاملاً، فحبّك واضح، يمكنك أن تكتبي مشاعرك على ورق. والإعصار الذي سيهبّ على زواجكما سيقلب العادات ويعيد المشاعر الى مكانها.

10- أنت تشارك في معركة، فهذا يدل على أن علاقتك جيدة مع محيطك وقد تتلقى معلومات تجعلك تغيّر أهدافك. عليك أن تتشارك اليوم مع محيطك. إن لم تكن العلاقات مع المقرّبين جيّدة فهدئ من روعك.

11- أما الطريق الوعرة فتبرز المسائل المالية اليوم. إذا بدا وضعك صعباً فلا تتردد في طلب النصيحة. قد تنتظرك مفاجأة وسيتم تقديرك.

12- أن تربح اليانصيب، فمصيرك مليء بالمفاجآت. كان الوضع في السنتين الماضيتين صعباً نسبياً. لن تضيع وقتك في الإقناع بل ستأخذ بزمام المبادرة وتتصرّف.

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