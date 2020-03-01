رهاب المدرسة: الأعراض، الأسباب، طرق العلاج

رهاب المدرسة خوف شديد وغير طبيعي من الذهاب إلى المدرسة، وهذا الخوف يكون من شيء لا يشكل خطراً على الإنسان السليم، ويسمى أيضاً اجتناب المدرسة أو رفض المدرسة.

ويعتبر رهاب المدرسة حالة اضطراب تصيب الطفل ما بين سن 5 سنوات وحتى 17 سنة، إذ تجعله يرفض الذهاب بانتظام إلى المدرسة، أو أن يواجه الطفل مشكلة في قضاء يوم كامل داخلها.

وفي هذا المقال نقدم لكم أعراض رهاب المدرسة وأسبابه، عوامله وطرق علاجه:

أعراض رهاب المدرسة:

1- في حال كان طفلكِ يغيب بشكل كامل عن المدرسة.

2- يذهب في الصباح ويغادر المدرسة قبل انتهاء الدوام.

3- يذهب إلى المدرسة بعد موجة من البكاء والغضب الشديد.

4- في حال شعور طفلكِ بالإرهاق والأسى الشديد في أيام الدراسة لالتماس عذر يبقيهم في المنزل.

5- شكوى الطفل المستمرة من الشعور بالصداع أو الألم أو الغثيان.

أسباب رهاب المدرسة:

- نتيجة تعرض الطفل لبعض الأحداث المتعبة والمجهدة له مثل الإنتقال أو طلاق الوالدين أو الخوف من البدء بالمدرسة.

- يرفض الطفل المدرسة تجنبًا للتعرض للمواقف التي تسبب له القلق والتوتر مثل الامتحانات أو التقديم الشفوي وغيرها.

- استمتاع الطفل بقضاء وقت خارج المدرسة أو مع الوالدين في المنزل، خاصة في حال كان متعلقًا بأحد والديه.

العوامل التي تزيد احتمالية حدوث رهاب المدرسة:

- الخوف من البقاء لوحدهم في الغرفة، والخوف من الأماكن المعتمة.

- التعلق الشديد بالأبوين، أو أحدهما، أو بمن يقدم له الرعاية.

- القلق الشديد من حصول أي أمر في المنزل أثناء غيابه عن المنزل وهو في المدرسة.

- صعوبة في النوم، مثل القلق، أو الكوابيس المتكررة حول الانفصال عن الأبوين.

- ظهور أعراض مرضية جسدية عند مغادرة المنزل لمكان أخر أيضا غير المدرسة، أو التعلق والبقاء بالقرب من الأبوين في حال الخروج من المنزل.

علاج رهاب المدرسة:

1- أول خطوة في علاج المشكلة تحديد السبب، وبالطبع في مثل هذه الحالة فإنكِ تحتاجين إلى استشارة أخصائي الصحة النفسية، يمكن أن يقوم بذلك أخصائي المدرسة، فإن معرفة السبب ستسهل عملية علاجها.

2- أدخلي طفلكِ إلى المدرسة تدريجيًا.

3- كوني مستمعًا جيداً لطفلكِ وامنحيه الشعور بالأمان معكِ وبأنكِ على استعداد للاستماع إلى مخاوفه ومشاكله.

4- أسألي طفلكِ عما يحبه من نشاطات المدرسة.

5- حددي موعداً مع المعلم أو مستشار المدرسة، لكي يقوم بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للطفل خلال تواجده داخل المدرسة.

6- يمكنكِ اتباع الحلول الموجودة في كتب المساعدة الذاتية، مثل القيام بتمارين الاسترخاء والتي يجب أن تظهري لطفلك مدى أهميتها وفائدتها له.

7- ساعدي طفلكِ على ممارسة هواياته، أو التعرف على الأشياء التي يحبها.

8- عززي ثقة طفلكِ بنفسه واجعليه يحب نفسه.

9- ابني لطفلك نظام دعم متكامل بدءًا منكِ ومن أخوته في البيت، إلى الأساتذة والمستشار والأصدقاء في المدرسة.

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