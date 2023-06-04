رهف صوالحة بفستان من توقيع زينب الكسواني في زفاف الأمير الحسين

تألقت الإعلامية الأردنية ومقدمة البرامج رهف صوالحة بإطلالة ناعمة خلال تقديم حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة آل سيف في أستوديو ET بالعربي مع الإعلامي صبحي عطري، اختارت رهف صوالحة فستان باللون الأخضر الباستيلي مرصع باحجار الشوارفسكي من توقيع مصممة الأزياء الأردنية زينب الكسواني، وجاء تصميم الفستان يشبه الكيب الذي ارتدته والذي احتفلت به العائلة المالكة الأردنية قبل أيام قليلة من زفاف ولي العهد.

أكملت رهف إطلالتها بوضع أقراط ماسية بسيطة من مجوهرات ازمريان ناسبت ستايل الفستان الذي ارتدته، واختارت تصفيفة شعر مرفوع للخلف مع مكياج ناعم ابرز جمال وجهها.

وأرفقت الإعلامية الاردنية على الانستغرام: أمس كان يوم تاريخي في وطني .. لحظات ملكية لن تمحى من ذاكرتنا جميعاً .. مبارك لأميرنا الغالي و لصاحبي الجلالة .. و استمتعت بكل لحظة من التغطية الخاصة اللي امتدت لاكتر من ٦ ساعات عبر @etbilarabi تجربة رائعة ما رح انساها 😍 شكر خاص لمصممة الأزياء @zainabkisswani.