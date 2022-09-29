روبيان حلو وحامض 

ضع الروبيان في وعاء واخلطه مع الصويا ، ثم اتركه جانبًا لبضع دقائق. يقلب في دقيق الذرة

ضع الروبيان في وعاء واخلطه مع الصويا ، ثم اتركه جانبًا لبضع دقائق. يقلب في دقيق الذرة .

ضع الروبيان في وعاء واخلطه مع الصويا ، ثم اتركه جانبًا لبضع دقائق. يقلب في دقيق الذرة .

ضع الروبيان في وعاء واخلطه مع الصويا ، ثم اتركه جانبًا لبضع دقائق. يقلب في دقيق الذرة .

ضع الروبيان في وعاء واخلطه مع الصويا ، ثم اتركه جانبًا لبضع دقائق. يقلب في دقيق الذرة .