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روبيان حلو وحامض

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:00
روبيان حلو وحامض
روبيان حلو وحامض

روبيان حلو وحامض حول الروبيان إلى وجبة جاهزة في أقل وقت ممكن لوجبة سريعة وشهية. بدلا من ذلك ، جرب الدجاج إذا كنت تفضل ذلك.

روبيان حلو وحامض

روبيان حلو وحامض

المكونات:

300 جرام روبيان خام

2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

40 جرام دقيق ذرة

زيت عباد الشمس للقلي

حفنة من أوراق الكزبرة مفرومة خشنة

أرز مطبوخ للتقديم

1 بصلة حمراء مفرومة خشنة

2 حبة فليفلة حمراء مفرومة خشنة

2 فص ثوم ، مبشور ناعماً

قطعة من الزنجبيل بحجم الإبهام ، مبشورة ناعماً

1 ملعقة كبيرة سكر ناعم ذهبي

100 مل خل الشعير

2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

2 ملاعق كبيرة كاتشب طماطم

روبيان حلو وحامض 

الطريقة:

  • ضع الروبيان في وعاء واخلطه مع الصويا ، ثم اتركه جانبًا لبضع دقائق. يقلب في دقيق الذرة.
  • سخني الزيت في مقلاة على نار عالية حتى عمق 3-4 سم. عندما يكون متلألئًا أو يقرأ مقياس حرارة الطبخ 170 درجة مئوية ، اقلي الروبيان على دفعات لمدة دقيقتين تقريبًا حتى يصبح مقرمشًا وذهبيًا ، وقلبه بملعقة مشقوقة في منتصف الطريق. ارفع بحذر على الطبق. أطفئ النار. اترك المقلاة لبضع دقائق حتى تبرد.
  • اسكب بعناية كل الزيت باستثناء 1 ملعقة كبيرة من المقلاة - احتفظ بالباقي لاستخدامه في وصفة أخرى أو تخلص منه.
  • ضع المقلاة على نار عالية. عندما يتلألأ الزيت ، نضيف البصل والفلفل بعناية ونقلب لمدة دقيقة واحدة. أضف الثوم والزنجبيل واستمر في الطهي لمدة 30 ثانية ، ثم اضف السكر واسكب الخل. ارفع النار واتركيه يغلي لمدة دقيقتين.
  • أضف الصويا والكاتشب لتحضير صلصة سميكة ولامعة. عندما تكون جاهزًا للتقديم ، قلب الروبيان مرة أخرى في المقلاة وحركه حتى يتغطى بالصلصة. توزع الكزبرة المفرومة وتقدم مع الأرز المطبوخ .

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