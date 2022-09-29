روبيان حلو وحامض حول الروبيان إلى وجبة جاهزة في أقل وقت ممكن لوجبة سريعة وشهية. بدلا من ذلك ، جرب الدجاج إذا كنت تفضل ذلك.
روبيان حلو وحامض
المكونات:
300 جرام روبيان خام
2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا
40 جرام دقيق ذرة
زيت عباد الشمس للقلي
حفنة من أوراق الكزبرة مفرومة خشنة
أرز مطبوخ للتقديم
1 بصلة حمراء مفرومة خشنة
2 حبة فليفلة حمراء مفرومة خشنة
2 فص ثوم ، مبشور ناعماً
قطعة من الزنجبيل بحجم الإبهام ، مبشورة ناعماً
1 ملعقة كبيرة سكر ناعم ذهبي
100 مل خل الشعير
2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا
2 ملاعق كبيرة كاتشب طماطم
روبيان حلو وحامض
الطريقة:
- ضع الروبيان في وعاء واخلطه مع الصويا ، ثم اتركه جانبًا لبضع دقائق. يقلب في دقيق الذرة.
- سخني الزيت في مقلاة على نار عالية حتى عمق 3-4 سم. عندما يكون متلألئًا أو يقرأ مقياس حرارة الطبخ 170 درجة مئوية ، اقلي الروبيان على دفعات لمدة دقيقتين تقريبًا حتى يصبح مقرمشًا وذهبيًا ، وقلبه بملعقة مشقوقة في منتصف الطريق. ارفع بحذر على الطبق. أطفئ النار. اترك المقلاة لبضع دقائق حتى تبرد.
- اسكب بعناية كل الزيت باستثناء 1 ملعقة كبيرة من المقلاة - احتفظ بالباقي لاستخدامه في وصفة أخرى أو تخلص منه.
- ضع المقلاة على نار عالية. عندما يتلألأ الزيت ، نضيف البصل والفلفل بعناية ونقلب لمدة دقيقة واحدة. أضف الثوم والزنجبيل واستمر في الطهي لمدة 30 ثانية ، ثم اضف السكر واسكب الخل. ارفع النار واتركيه يغلي لمدة دقيقتين.
- أضف الصويا والكاتشب لتحضير صلصة سميكة ولامعة. عندما تكون جاهزًا للتقديم ، قلب الروبيان مرة أخرى في المقلاة وحركه حتى يتغطى بالصلصة. توزع الكزبرة المفرومة وتقدم مع الأرز المطبوخ .
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