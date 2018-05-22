أجمل إطلالات الفنانة السورية الشابة "روزينا لاذقاني"

روزينا لاذقاني ممثلة سورية ولدت عام 17أبريل 1990 في دمشق، درست السينوغرافيا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وخاضت أولى تجاربها في الدراما التلفزيونية عبر لوحتين في مسلسل (ناطرين) إخراج تامر اسحاق، قدّمت أولى أدوارها السينمائية والتلفزيوينة عام 2014 سنة.

من أهم مسلسلاتها (غرابيب سود، شبابيك، أهل الغرام 3،شوق، الهيبة العودة).

واستطاعت الفنانة السورية الشابة روزينا تحقيق نحاح جديد هذا العام من خلال دورها في المسلسل العربي الهيبة - العودة، وذلك بعد نجاحها السابق والذي لفت الأنظار اليها في العام الماضي من خلال مشاركتها في الجزء الاول من المسلسل "الهيبة" ومسلسل غرابيب سود ‎

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صور "روزينا لاذقاني" بكثافة في الفترة الأخيرة حتى أن بعضهم منحها لقب "أجمل عينين" في دراما رمضان من بين النجمات السوريات.

قمنا بجمع مجموعة من الصور تبرز أجمل إطلالات الفنانة السورية الشابة "روزينا لاذقاني" ولنعرفكم عليها بشكل أكبر، شاهدوا الصور:

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