رياضة البيلاتس أفضل طريقة طبيعية لتعزيز الحمل

بالإضافة الى فوائد رياضة البيلاتس العديدة، يعتقد خبراء الصحة أن البيلاتس مفيدة للسيدات الحوامل والأمهات حديثي الولادة. تعالوا لنتعرف على بعض من فوائدها.

تحافظ على توازن جسم الحامل

تعتبر رياضة البيلاتس من أروع الطرق الطبيعية التي تعمل على حفاظ توازن الجسد وثباته. كما وتعمل وزيادة قوة الجزأين العلوي والسفلي من الجسم، هذا إلى جانب دور رياضة البيلاتس في زيادة مستويات طاقة جسم الحامل طوال مرحلة الحمل. كما أنها تحافظ على نشاط الجسم وزيادة طاقته للمرأة بعد الولادة، وتعمل على توازن الجسم بعد التغيرات والتحولات الجسدية والذهنية التي تصيب جسم المرأة خلال فترة الحمل وفترة النفاس. لذلك يعد تمارين البيلاتس من أفضل التمارين الرياضية التي يمكن للمرأة الحامل والمرأة حديثة الولادة أن تمارسها.

تعزيز الدورة الدموية

كذلك تقوم تمارين البيلاتس بتعزيز الدورة الدموية لدى المرأة الحامل، وتساهم في تدفق الدم وتوريده إلى الجنين. وتعمل رياضة البيلاتس أيضًا على زيادة دقات قلب المرأة الحامل والحفاظ على لياقة المرأة وتعزيز مظهرها الخارجي أثناء الحمل وبعد الولادة. وهذا من خلال دور تمارين البيلاتس في التخلص من الوزن الزائد والكيلو جرامات المكتسبة للمرأة أثناء فترة الحمل. وبالتالي فإنها تحمي المرأة الحامل من الإصابة بمرض السكر الذي تتعرض المرأة للإصابة به بشكل كبير أثناء الحمل.

تعزيز عضلات الحامل

كما وتقوم رياضة البيلاتس بدورها كبيرا للمرأة الحامل والتي من أهمها أنها تساهم في تعزيز عضلات المرأة الحامل. فخلال الحمل تبدا عضلات المرأة بالتوسع والتمدد بشكل كبير، وذلك من أجل إعطاء الجسم المساحة الكافية لنمو الجنين، وهذا فب حد ذاته يترك تأثيرا كبيرا على وضعية جسد المرأة الصحيحة، ولكن عندما تقوم الحامل بممارسة رياضة البيلاتس فإنها بذلك تعمل على تخفيف الضغط التي تتعرض له المرأة طوال فترة الحمل وخاصة في المرحلة الأخيرة مع زيادة نمو وكبر الجنين برحم الأم. وتساعد رياضة البيلاتس أيضا على تقليل الانزعاج الناتج عن اختلال توازن العضلات والهيكل العظمي الذي يحدث مع تمدد الجسم.

وأخيرا يمكن أن تلعب تمارين البيلاتس دورا رائع للمرأة بعد الولادة أيضاً، حيث أنها تساعد على تسريع مرحلة النقاهة بعد عملية الولادة مباشرة. فإنها تحافظ على قوة وثبات عضلات الجسم بعد الولادة، ويمكنها بكل سهولة أن تتغلب على مشاكل وضعية الجسم التي ربما تتعرض لها المرأة خلال فترة النفاس.