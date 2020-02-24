رياضة المشي: كيف أستفيد منها لتخفيف الوزن؟

رياضة المشي من أهم وأسهل أنواع الرياضة التي يمارسها العديد من الناس، وهو لا يقتصر على كونه نوع من أنواع الرياضة والحركات التمرينية، بل هو وسيلة للترفيه، وتنشيط الجسم، والتخلص من الطاقة السلبية، وعلاج للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

لماذا تذهب للنادي أو المشى وترى من يمكث ساعات في رياضة المشي، ولكن لا يرى نتيجة فعلية؟

إنّ طاقة الإنسان تؤخذ أولاً من سكر الدم "الجلوكوز، فإن لم يتوفر فسوف يتحول الجسم إلى أخذ الطاقة من الجلايكوجين الموجود في الكبد والعضلات، فإذا استفذت هذه الطاقة يبدأ الجسم بأخذ الطاقة من الدهون، وإذا كان لدينا هرمون الضغط النفسي والبدني "الكورتيزول" مرتفع فسيبدأ الجسم باحراق العضلات.

المشي هو لعدم تكوين دهون جديدة في الجسم وتحسين حساسية الأنسولين والدورة الدموية، لذلك الهرولة لاتعني أنك ستفقد دهون أكثر، فهي ستكون أقرب لرفع الكورتيزول "هرمون الضغط الجسدي" ويبدأ الجسم بحرق العضلات، فالمشي سيكون أكثر فائدة.

وقت المشي:

أفضل وقت للمشي هو بعد تمارين المقاومة بمعنى بعد التمارين التي يكون فيها رفع للأوزان أو استغلال وزن الجسم، لماذا. . . . .! لأن الجسم استغل جميع طاقته الموجودة في جلوكوز الدم وكلايكوجين العضلات، لذلك إن تم المشي بعدها فليس للجسم مصدر للطاقة إلا الدهون، ومدة المشي يجب ألا تقل عن 30 دقيقة إن أردت نتيجة واضحة.

الوقت الآخر للمشي هو قبل الأكل صباحاً وكلما تأخر الإفطار حتى ساعتين من بعد الاستيقاض من النوم، كان أفضل لإستنفاذ كل طاقة الجسم من الجلوكوز أو الجلاجيكوجين، والناشئ من آخر وجبة من اليوم الذي قبله، لذلك من الأفضل عدم تناول الكربوهيدرات البسيطة في وقت العشاء لاستنفاذ جميع معظم الجلايكوجين أثناء النوم.

لذلك دائماً حاول تناول الفاكهة قبل الساعة الرابعة مساءاً وامتنع عن الحلويات والسكريات مساءاً، وأيضاً امتنع عن أكل الخبز لاحتوائه على معدل جي اي مرتفع جدًا بمعنى مقدار رفعة لجلوكوز الدم هو 73 وهذا مرتفع جدًا.

فوائد المشي لمدة نصف ساعة يومياً:

1- يقي من الإصابة بالأمراض المعدية، كالإنفلونزا، والرشح، ونزلات البرد.

2- ينشط عضلات الجسم، ويوصل الغذاء للأنسجة وخلايا المخ بصورة أفضل.

3- يساعد الجسم على الاسترخاء، ويخفف الضغط النفسي والاكتئاب.

4- يزيد رشاقة الجسم ولياقته، ويحرق الدهون المتراكمة في الجسم.

5- يقوي عضلات الأرداف والمؤخرة، ويمنع ترهلها.

6- يعزز إفراز هرمونات السعادة في الجسم.

7- يعزز اكتساب فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس، مع الحرص على ألا يكون في فترة الظهيرة، فأشعة الشمس في هذا الوقت تضر بالجسم.

8- يقوي عظام الجسم ويرممها، ويحافظ على توازن الجسم.

9- زيادة اللياقة البدنية، وخصوصاً في منطقة الحوض، كما يساهم في شد العضلات، وخصوصاً في منطقتي الأرداف، والبطن، وإذابة الدهون المتراكمة في الجسم.

10- يقي من الإصابة بسرطان الثدي، حيث أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية أن النساء اللواتي اعتدن على المشي يومياً لمدة نصف ساعة، أقل عرضة للإصابة بمثل هذا المرض. تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

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