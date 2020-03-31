ريجيم الأناناس لخسارة الوزن في ثلاثة أيام

أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الأناناس لمدة ثلاثة أيام متتالية يساعد على خسارة ما يتراوح بين 2 إلى 4 كيلو جرام ويرجع ذلك لاحتواء الأناناس على كميات كبيرة من السوائل والألياف التي يمكنها المساعدة في تقليل كمية الأكل التي يتم تناولها خلال النهار مما يؤدي إلى خسارة الوزن ولكن لا يجب الاعتماد عليه وتناوله بإفراط.

يمكن تطبيق ريجيم الأناناس بكل سهولة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام حيث يتم تناول ما لا يقل عن 2 كيلو من ثمار الأناناس يوميًا خلال هذه المدة .

من أهم فوائد الأناناس للجسم احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يقوم أساسًا على محاربة الجذور الحرة للخلايا بالجسم والتي تسبب الكثير من الأمراض مما يجعله عنصر قوي لتقوية جهاز المناعة بالجسم وبالتالي حماية الجسم من الأمراض والكثير من المشاكل الصحية المختلفة كما أنها يحمى الجلد ويمنح البشرة نضارتها ومرونتها إلى تحلم بها كل امرأة.