ريجيم التمر واللبن

هل تعرفين نظامًا غذائيًا يفقدني بعض الكيلوغرامات في أيام معدودة ويحافظ على صحتي؟ إن كنتِ من هواة التمر بأنواعه واللبن بأنواعه فستستمعين به للغاية، والريجيم سهل للغاية، فهو عبارة عن 21 تمرة وثلاثة أكواب من الحليب أو اللبن الرائب أو الزبادي، ويمكنك اتباعه بطريقتين:

الأولى:

الإفطار: 7 تمرات مع كوب من اللبن/الحليب/الزبادي.

الغداء: 7 تمرات مع كوب من اللبن/الحليب/الزبادي.

العشاء: 7 تمرات مع كوب من اللبن/الحليب/الزبادي.

الثانية:

الإفطار «من الساعة 6 - 9»: 5 تمرات مع كوب من اللبن/الحليب/الزبادي.

وجبة صغيرة «الساعة 12»: 3 تمرات مع كوب من اللبن/الحليب/الزبادي.

الغداء «من الساعة 3 - 5»: 5 تمرات مع كوب من اللبن/الحليب/الزبادي.

وجبة صغيرة «الساعة 7»: 3 تمرات مع كوب من اللبن/الحليب/الزبادي.

العشاء «الساعة 9»: 5 تمرات مع كوب من اللبن/الحليب/الزبادي.

مميزات هذا النظام: يوفر هذا النظام جزءًا كبيرًا من الاحتياجات الغذائية للجسم، حيث يتميز التمر بجمعه بين الماء والدهون والسكريات والكالسيوم والحديد وفيتامين «A»، بينما يزخر الحليب بـ18 مادة غذائية أساسية، هي الماء والنشويات والدهون والبروتين وفيتامين «A وB6 وB12 وC وD» وأحماض «البانتوثينيك» و«الثيامين» و«الريبوفلافين» والفوليك و«النياسين» و«المغنيسيوم» والفوسفور والزنك، بالإضافة إلى الكالسيوم.

يؤدي إلى انخفاض سريع في الوزن.

سهل ومتوفر ولا يحتاج إلى وقت لإعداد الوجبات يومياً.

عيوب هذا النظام:

ينقصه بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة.

نسبة البروتين فيها قليلة، حيث تبلغ 21 جراماً فقط.

يؤدي تناول الوجبات عينها يومياً إلى الملل والتوتر، وبعد فترة تبدأ الأعراض الجانبية الناجمة عن نقص البروتين والأملاح والألياف والفيتامينات بالظهور، لذا.. لا يجب أن تكرريه كثيرًا.