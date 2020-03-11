ريجيم التمر واللبن لخسارة 5 كيلو من الوزن الزائد

ريجيم اللبن والتمر لا يعني أن نعتمد فقط على تناول مكونين هما اللبن والتمر فقط؟ لأن ذلك سوف يكون من أحد أنظمة الريجيم القاسية. ولكن سيتم ادخال التمر واللبن ضمن الحمية لانهما غنيان بالدهون والفيتامينات التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين سي وفيتامين ب 12 وفيتامين ب 6، كذلك يحتويان على بعض المعادن الأساسية منها الكالسيوم والزنك والفسفور.

ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية أو التدريبات البدنية في الساعة الثامنة صباحًا يوميًا لأن الريجيم لا ينجح الا بممارسة الرياضة التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة بشكل فعال. يمكنكِ تجنب تناول الطعام أو أي مشروب بعد الساعة السابعة مساء. احرصي على تناول ثماني أكواب من الماء يوميًا.

اليوم الأول

وجبة الفطور: كوب من عصير البرتقال، قطعة من الجبن 50 جرام مع شريحة خبز أسمر.

وجبة خفيفة: خمس حبات من التمر مع كوب من الحليب خالي الدسم.

وجبة الغذاء: ثلاث ملاعق من الأرز مع ربع دجاج مشوي. وطبق من سلطة الخضار المشكل.

وجبة العشاء: سلطة الخس. ثمرة تفاح، ثلاث حبات من التمر

اليوم الثاني

وجبة الفطور: ثلاث ملاعق فول. كوب من عصير الأناناس، شريحة توست أسمر.

وجبة خفيفة: كوب من الحليب وثلاث حبات من التمر

وجبة الغذاء: أربعة جرامات من اللحمة المسلوقة، وأربع ملاعق من الأرز، حساء شوربة اللحم مع عصير الليمون.

وجبة العشاء: بيضة مسلوقة، وكأسة زبادي خالية الدسم، وثمرة منن الموز

اليوم الثالث

وجبة الفطور: كوب عصير من التفاح أو ثمرة كيوي. بيضة مقلية بزيت الزيتون، وقطعة من الجبنة مع شريحة توست

وجبة الغذاء: سمكة مشوية، أربع ملاعق أرز، سلطة من الخضار المشكل.

وجبة خفيفة: أربع حبات من التمر. كوب من الحليب بالعسل.

وجبة العشاء: برتقالة، سلطة التونة

اليوم الرابع

وجبة الفطور: كأسة زبادي قليل الدسم، كوب من عصير الرمان، شريحة خبز أسمر مع قطعة جبن قريش.

وجبة خفيفة: كوب من الحليب الدافئ وأربع حبات من التمر

وجبة الغذاء: أربع ملاعق من المكرونة دون صلصة، صدر دجاج مشوي، سلطة خضراء.

وجبة العشاء: بيضة مسلوقة. وسلطة الخس، ثمرة موز أو تفاح، أو ثلاث حبات من الفراولة.

اليوم الخامس

وجبة الفطور: كوب من عصير البرتقال أو الليمون، ثلاث ملاعق من الفول بزيت الزيتون مع ش يخو هبة أسمر.

وجبة خفيفة: كوب من الحليب خالي الدسم. ثلاث حبات من التمر.

وجبة الغذاء: شوربة خضار بعصير الليمون، مع ربع من الدجاج المسلوق، وشريحة خبز.

وجبة العشاء: كوب زبادي، ثمرة خيار أو جزر، مع بيضة مسلوقة.

اليوم السادس

وجبة الفطور: شريحة من التوست الاسمر مع قطعة جبن شيدر، وكوب من الأناناس.

وجبة خفيفة: خمس حبات من التمر مع كوب من الحليب خالي الدسم.

وجبة الغذاء: قطعتان من الشيش طاووق، خبز أسمر، سلطة من الخضروات المشكلة.

وجبة العشاء: ثمرة من الموز أو التفاح أو الكيوي، كأسة من الزبادي خالية الدسم.

اليوم السابع

وجبة الفطور: ثلاث حبات من التمر. كوب من الحليب

وجبة الغذاء: أربع قطع من الكباب أو الستيك المشوي. سلطة خضراء. رغيف من الخبز الأسمر.

وجبة خفيفة: ثمرة من الموز أو البرتقال أو الرمان.

وجبة العشاء: كوب من عصير التفاح أو الأناناس. سلطة الخس.