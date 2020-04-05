ريجيم الشوفان لإنقاص الوزن خلال أسبوع

هل تعاني من البدانة وزيادة الوزن، وتراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة، اخترنا لكِ ريجيم الشوفان الذي يساعد على ملء المعدة، ومن ثمّ سدّ الشهية وتقليل الإقبال على تناول الطعام.

اليوم الأول

الإفطار:

كوب قهوة أو شاي + نصف كوب حليب خال من الدسم + ملعقة من دقيق الشوفان

الغداء:

نصف كوب من دقيق الشوفان + ثمرة موز واحدة + نصف كوب زبادي قليل الدسم

العشاء:

صدور دجاج مشوية بدون دهن + سلطة خضار + نصف كوب من دقيق الشوفان.

اليوم الثاني

الإفطار:

نصف كوب حليب خالٍ من الدسم + ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان + نصف معلقة صغيرة من القرفة + تفاحة

الغداء

نصف ملعقة من دقيق الشوفان + نصف كوب زبادي قليل الدسم + 8 حبات فراولة

العشاء

4 شرائح من السمك المشوي + قرنبيط (زهرة) + 3 ملاعق أزر كامل الحبة.

اليوم الثالث

الإفطار:

تماما مثل إفطار اليوم الأول

الغداء:

نصف كوب من دقيق الشوفان + حليب خالٍ الدسم + تفاحة واحدة

العشاء:

ساندويتش لحم ديك رومي + كعكة من القمح + كوب كوسا مخبوزة.

اليوم الرابع

نكرر برنامج اليوم الثاني نفسه في الإفطار والغداء والعشاء.

اليوم الخامس

الإفطار:

كوب من دقيق الشوفان +كوب حليب خالٍ من الدسم +كوب خوخ مجفف

الغداء:

نكرر غداء اليوم الثالث بالتفاصيل والمكونات نفسها

العشاء:

شوربة دجاج + كوبان من سلطة الخضار.

اليوم السادس

الإفطار والغداء مثل اليوم الأول.

العشاء

نصف دجاجة مسلوقة مع الحبهان + طبق خضار مطهو على البخار+ 3 ملاعق كبيرة أرز كامل الحبة.

اليوم السابع

الإفطار والغداء مثل اليوم الأول.

العشاء

قطعة متوسطة من أسماك الماكريل أو شريحة سلمون مشوية مع الليمون+ 3 ملاعق أرز كامل الحبة.

ملاحظات:

إذا كنتِ ممن يتناولون أدوية يجب استشارة الطبيب قبل اتباع الريجيم.

ضرورة شرب المياه بكثرة (8- 10 أكواب يوميا).

ستلاحظين الفرق بالمظهر والملابس بعد الريجيم، وعندها نكون قد اعتدنا على النظام الغذائي الصحي.

في حالة الجوع خلال اليوم يمكنك تناول حبة خيار أو جزر.