ريجيم الصوم 8 ساعات لخسارة 8 كيلو شهرياً

ريجيم الصوم 8 ساعات هو أحدث الأنظمة المتبعة في خسارة الوزن الزائد. تبحث السيدات عادة عن أنظمة ريجيم تعطي لها نتيجة مبهرة في أسرع وقت ممكن و هذا ما يوفره هذا الريجيم! وقد أكد الأطباء على ان هذا الريجيم ليس مضرًا بالصحة على الاطلاق لأنه يحمي من جميع المخاطر التي يتعرض لها الانسان بسبب تناول الطعام ليلًا.

كيف أطبق هذا الريجيم؟

فكرته الرئيسية هي تناول الطعام لمدة ثماني ساعات يتم احتسابهم بداية من وقت الاستيقاظ من النوم.

يتم احتساب الـ 8 ساعات منذ استيقاظ الفرد صباحاً من نومه. يفضل الاستيقاظ باكراً، إن لم تتمكني من ذلك فلا يوجد مشكلة فمن الممكن أن البدء في الساعة الثانية عشر ظهرًا. تحتوي مكوناته على بيضة مسلوقة أو قطعة جبن قليلة الدسم بالإضافة إلى ربع رغيف بلدي . كوب شاي بدون سكر مع قطعة واحدة من البسكويت و ثمرة من الفاكهة أو خيار.

بإتباعكِ هذا الريجيم ستتمكنين من خسارة 2 كيلو في الأسبوع الواحد. اعتمدي في طعامكِ على الأغذية التي تحرق الدهون كالدجاج، السمك و الخضروات، فالبروتينات لازمة لإمداد الجسم بالحيوية. يتم ممارسة الرياضة مع إتباع هذا النظام مما يساهم في تحقيق المزيد من النتائج الفعالة.

تأتي وجبة الغداء التي تتراوح ما بين الساعة الثالثة أو الرابعة عصراً لتحتوي على السمك أو اللحم المشوي بالإضافة إلى ثلاث ملاعق أرز. احرصي على تناول طبق كبير من السلطة.

تأتي أخيرًا وجبة العشاء في تمام الساعة السابعة مساءاً. هي عبارة عن ثلاث ثمرات فقط لا غير. بذلك تنتهي مدة الثمانية ساعات.

- أهم النصائح

الصيام يؤثر على حرق الدهون لكن الجسم يتم مقاومته بمعنى ان في حالات الجوع تنخفض مستويات حرق الطاقة و يتم حرق الدهون حال انخفاض المعدلات. تناولي مشروبات ساخنة فقط أثناء هذا النظام و احرصي على النوم في الساعة العاشرة مساءً. يعتمد هذا النظام الغذائي على مدى التنظيم في تناول الطعام لذا نفذيه بدقة ونظام.