ريجيم الطاقة في رمضان

رمضان فرصة رائعة لاستعادة التوازن النفسي والصحي والجسدي وهذا يعني تقليل الأشياء التي تشتت الانتباه، والأطعمة التي تمتص الطاقة. اتباع هذا النظام الغذائي من شأنه أن يمنحك كافة العناصر الغذائية التي تحتاجين إليها:

وجبة الإفطار

3 تمرات

1 كوب من حساء الفطر أو أي حساء به خضراوات طازجة.

1 طبق سلطة خضراء

3 ملاعق من الأرز مع قطعة لحم / دجاج / سمك

1 كوب من اللبن قليل الدسم

2 لتر من الماء تشرب على دفعات

وجبات خفيفة : فواكه مع تجنب الحلويات أو تناولها مرة واحدة في الأسبوع فقط

وجبة السحور

1 كوب من لبن الزبادي قليل الدسم

2 ملعقة من الجبن قليل الدهون أو نصف كوب فول مدمس بالطماطم و البقدونس

2 ثمرة من الفواكه

1 قطعة صغيرة من الخبز الأسمر