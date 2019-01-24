تعرفي على ريجيم الفطر

الدهون المركزة في الخصر والأرداف من أكثر المشكلات التي تواجه السيدات عند زيادة الوزن، وهو ما دفع المتخصصين لزيادة البحث في التخلص من الدهون المركزة في مواضع معينة بالجسم.

كشفت أبحاث علمية جديدة عن ريجيم جديد دخل عالم التغذية أخيرا وهو ريجيم الفطر، والذي تعتمده كل من كيلي أوزبورن وكاتي بيري، واتباع هذا الريجيم يساعد بحسب الأبحاث العلمية في خسارة الدهون التي تتجمع في محيط الخصر والأرداف عند المرأة.

تمتد مدة ريجيم الفطر على أسبوعين حيث تقتصر إحدى وجبات اليوم على الفطر الطازج، ما يساعد في إنقاص الوزن، الفطر من الخضار الصحية بامتياز، فهو قليل جداً بالسعرات الحرارية ويحتوي على كمية كبيرة من المياه وهو مليء بالفيتامينات، خصوصاً الفيتامين B والفيتامين D.

وتناول كوبين من الفطر النيء يومياً يسهم في زيادة معدل الأيض في الجسم بشكل كبير، يعتبر الفطر أيضاً بمثابة الإسفنجة للدهون المتراكمة في الجسم ويسهم في خسارة الوزن والدهون المتكدّسة في الخصر والأرداف.