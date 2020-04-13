الكمون هو نبات عشبي يصل طوله فوق الأرض إلى ما يقارب الـ35 سم وهو من ابرز التوابل التي يتم استخدامها في تحضير الطعام حول العالم، ولقد ثبت أنه يحتوي على الكثير من العناصر المغذية منها الكالسيوم والحديد والصوديوم و البوتاسيوم كما يحتوي على نسبة من البروتينات والفيتامينات والدهون.

أثبتت دراسة حديثة تم إجراؤها على عدد من الأشخاص المصابين بسمنة مفرطة وزيادة في الوزن ان تناول كبسولات الكمون والتي تحتوي في داخلها على 100 ملل جرام من زيت الكمون لمدة 8 أسابيع كان لتلك الكبسولات نفس تأثير مادة الاورليستات على الوزن.

حيث ساعدت كبسولات الكمون على تخفيض امتصاص الدهون من الأطعمة التي تناولها هؤلاء الأفراد خلال تلك المدة وهذا بالمثل الدور الذي تقوم به عقاقير الاورليستات، كما ثبت أن لكبسولات الكمون دور فعال في تنظيم مستويات الأنسولين في الدم بدون التأثير على نسبة الكولسترول والدهون.

ريجيم الكمون:

يعتبر رجيم الكمون من أسرع الأنظمة الغذائية التي تساعد في التخلص من دهون البطن والأرداف كما أنه يناسب جميع الأعمار فهو آمن تمامًا على الجسم ولا يتسبب في أى أعراض جانبية. هذا الريجيم عبارة عن تناول مغلي الكمون مع الليمون على مدار اليوم قبل تناول الوجبات، بحيث يتم تقسم الوجبات الى 6 وجبات منها ثلاثة وجبات رئيسية وثلاثة وجبات أخرى خفيفة، وخلال تلك الوجبات يتم تناول مشروب الكمون بمقدار 8 أكواب على الأقل على مدار اليوم قبل كل وجبة.